Ректор Белорусского университета физкультуры: «Важно, чтобы хоккеисты больше ценили герб на груди, чем фамилию на спине. Каждый должен понимать, что за ним стоит страна»

Сергей Репкин высказался о важности патриотизма в белорусском хоккее.

Он поделился мыслями в рамках Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой» в Минске.

«Каждый хоккеист, каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, и для нас очень важно, чтобы наши спортсмены, наши хоккеисты больше ценили то, что у них на груди – это герб своей страны, чем то, что у них на спине – это их фамилия.

Чтобы они свое эго оставили у себя внутри, а больше ценили, что именно в этой стране, Республике Беларусь, они состоялись как хоккеисты, именно эта страна вместе с их родителями и тренерами подготовила хоккеистов и пустила их в спортивное будущее», – сказал ректор Белорусского государственного университета физической культуры.