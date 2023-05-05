Ректор Белорусского университета физкультуры: «Важно, чтобы хоккеисты больше ценили герб на груди, чем фамилию на спине. Каждый должен понимать, что за ним стоит страна»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Хоккей

Сергей Репкин высказался о важности патриотизма в белорусском хоккее.

Он поделился мыслями в рамках Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой» в Минске.

«Каждый хоккеист, каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, и для нас очень важно, чтобы наши спортсмены, наши хоккеисты больше ценили то, что у них на груди – это герб своей страны, чем то, что у них на спине – это их фамилия.

Чтобы они свое эго оставили у себя внутри, а больше ценили, что именно в этой стране, Республике Беларусь, они состоялись как хоккеисты, именно эта страна вместе с их родителями и тренерами подготовила хоккеистов и пустила их в спортивное будущее», – сказал ректор Белорусского государственного университета физической культуры.

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6 комментариев

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Ми Ша
Чтобы игрок стал ценить герб нужно чтобы государство начало ценить игрока как гражданина. Дайте права,а потом говорите кто и что вам обязан.
+11
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United
поставьте ему на памятник герб, без фамилии, имени и отчества. просто даты, и как достижение - тире, пробел, чёрточку.
+4
-2
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Ми Ша
Орден на груди с закруткой на спине
+2
0
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Григорий Саматов
Ответ Ми Ша
Чтобы игрок стал ценить герб нужно чтобы государство начало ценить игрока как гражданина. Дайте права,а потом говорите кто и что вам обязан.
Полностью прав
+1
0
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nnp165
Ответ Ми Ша
Чтобы игрок стал ценить герб нужно чтобы государство начало ценить игрока как гражданина. Дайте права,а потом говорите кто и что вам обязан.
Абсолютно верно. Ответственность гражданина перед государством не может быть без ответственности государства перед гражданином. Это или работает в обе стороны, или не работает вовсе.
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