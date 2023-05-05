Ректор Белорусского университета физкультуры: «Важно, чтобы хоккеисты больше ценили герб на груди, чем фамилию на спине. Каждый должен понимать, что за ним стоит страна»
Сергей Репкин высказался о важности патриотизма в белорусском хоккее.
Он поделился мыслями в рамках Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой» в Минске.
«Каждый хоккеист, каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, и для нас очень важно, чтобы наши спортсмены, наши хоккеисты больше ценили то, что у них на груди – это герб своей страны, чем то, что у них на спине – это их фамилия.
Чтобы они свое эго оставили у себя внутри, а больше ценили, что именно в этой стране, Республике Беларусь, они состоялись как хоккеисты, именно эта страна вместе с их родителями и тренерами подготовила хоккеистов и пустила их в спортивное будущее», – сказал ректор Белорусского государственного университета физической культуры.
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