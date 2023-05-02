Московское «Динамо» подписало контракт с форвардом Пакеттом на 2 года. Канадец брал Кубок Стэнли с «Тампой»

Теги переходы Динамо Минск КХЛ Динамо Седрик Пакетт Хоккей

Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Седриком Пакеттом на 2 года.

29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо».

В его активе 27 (14+13) очков в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в пяти играх.

Пакетт – обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы».

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12 комментариев

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Кеша
Бгггг. Представляю , как порвется у Ротенберга от такой новости . Он же каждый день бился с канадцами. Опять будет ныть про судейство , разводить руками. Нет ничего приятнее , чем смотреть на воду , огонь , как ска вылетает от ЦСКА и как нервничает Ротенберг.
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Демид Котов
Средний выбор для Динамо, но хотелось бы увидеть как канадец много забивает, желаем побольше голов!
+6
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Алексей Парунцев
Ответ Демид Котов
Средний выбор для Динамо, но хотелось бы увидеть как канадец много забивает, желаем побольше голов!
Надеюсь тренер найдёт для него хорошее сочетание игроков!
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Позитивный
Оценю это приобретение на твердую 4+.!!

Хороший игрок, силовой центр, может и забить. Думается , что с Уилом они найдут понимание. Еще бы одного канадца в эту тройку….

Есть понимание, что Кудашов и руководство Динамо хотят повторения победных сезонов и за не огромные деньги.

Второй сезон будет решающим в этом плане.

Жду Егора Морозова и Ильенко …
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dosatuy
Нет ощущения, что Пакетт в нашей лиге как Гусь и Шипа в их? Ни жарко ни холодно от его присутствия.
+2
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Демид Котов
Ответ Алексей Парунцев
Надеюсь тренер найдёт для него хорошее сочетание игроков!
Согласен, у Динамо точно есть куда разбежаться.
+1
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Bratsk Bruins
Ответ dosatuy
Нет ощущения, что Пакетт в нашей лиге как Гусь и Шипа в их? Ни жарко ни холодно от его присутствия.
Любой наш нормальный игрок мог бы занять его место здесь в команде.
+1
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Алексей Парунцев
Хорошая новость! Удачного сезона и без травм!
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norg
И не брал КГ с минским Динамо )
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Alek88
седрик довольно резко деградировал по игре, удачи парняге в кхл
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Марина Игнатьева
Пакет брать будете?
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Rio de Janeiro
Ответ Демид Котов
Средний выбор для Динамо, но хотелось бы увидеть как канадец много забивает, желаем побольше голов!
В условиях 3 легионеров средний но для игровой концепции Кудашова очень подходящий игрок который в Динамо может стать тем же кем у АНК в Локомотиве такой же ролевик Тальбо.И вообще универсальные силовики как правило прогрессируют у Алексея Николаевича: Джиошвили, Муранов, Никонов, тот же О’Делл как преобразился
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