Московское «Динамо» подписало контракт с форвардом Пакеттом на 2 года. Канадец брал Кубок Стэнли с «Тампой»
Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Седриком Пакеттом на 2 года.
29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо».
В его активе 27 (14+13) очков в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в пяти играх.
Пакетт – обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы».
Хороший игрок, силовой центр, может и забить. Думается , что с Уилом они найдут понимание. Еще бы одного канадца в эту тройку….
Есть понимание, что Кудашов и руководство Динамо хотят повторения победных сезонов и за не огромные деньги.
Второй сезон будет решающим в этом плане.
Жду Егора Морозова и Ильенко …