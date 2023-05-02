Московское «Динамо» подписало контракт с форвардом Пакеттом на 2 года. Канадец брал Кубок Стэнли с «Тампой»

Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Седриком Пакеттом на 2 года.

29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за минское « ».

В его активе 27 (14+13) очков в 57 матчах Фонбет Чемпионата . В плей-офф форвард отметился 2 (2+0) баллами в пяти играх.

– обладатель Кубка Стэнли-2020 в составе «Тампы».