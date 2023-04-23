Драйзайтль о серии с «Лос-Анджелесом»: «Не понимаем стандарт нарушений. На чистом ударе колено в колено нет фола, а на ударе клюшкой – есть»

Теги судьи Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался об арбитрах после матча с «Лос-Анджелесом»..

«Эдмонтон» проиграл «Кингс» (2:3 ОТ, 1-2 в серии) в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли.

Нападающий «Кингс» Тревор Мур забил победный гол в большинстве в овертайме.

Шайба была засчитана после видеопросмотра. Судьи пытались определить, было ли нарушение со стороны форварда «Лос-Анджелеса» Габриэля Виларди до того, как Мур забил гол.

«Нарушение не назначается на чистом ударе колено в колено, но затем дается фол за удар клюшкой в овертайме. Просто не понимаем, какой сейчас стандарт нарушений», – сказал нападающий «Ойлерс».

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Ответ Nuteruoli
Надо уже было забыть про этот матч, а они не забыли, грустно. Нет чтобы собраться и показать свой лучший хоккей в четвертом матче, они вспоминают нарушения прошлых матчей.
Так это сразу после матча было сказано, лишь сейчас здесь опубликовано..
+7
0
+7
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Nuteruoli
Надо уже было забыть про этот матч, а они не забыли, грустно. Нет чтобы собраться и показать свой лучший хоккей в четвертом матче, они вспоминают нарушения прошлых матчей.
+1
0
+1
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