«Ак Барс» приехал в Москву побеждать. Отсюда большое количество бросков, попытка оказать силовое давление, чтобы добиться успеха. Вот только ЦСКА ко всему этому был готов, и получилось так, что визуально, затратив минимум усилий, хозяева вновь повели в счете в серии. И глядя на то, как развивались события во второй и третьей игре, даже непонятно, что еще нужно придумать тренерскому штабу казанцев, чтобы переломить ход серии. В первом поединке получилось сыграть на кураже при поддержке своих трибун, а вот дальше пошли сплошные проблемы. Проблемы, как все помнят, возникли и у армейцев. Потеря двух ключевых игроков в атаке не должна была пройти бесследно, однако команда с этим справилась. Вновь обращаем внимание на взаимозаменяемость. «Ак Барсу» нужно все-таки сделать то, зачем они приехали в Москву. Поражение в четвертом поединке серии может поставить крест на надеждах казанских болельщиков на четвертый Кубок Гагарина. Предстоящий матч будет определяющим, он состоится на «ЦСКА Арене», начало в 17:00 по московскому времени.

Счет в серии 2 – 1

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+1), ТБ 4

Наверное, после третьей игры многие подумали, а что вообще можно противопоставить такому ЦСКА? «Ак Барс» давил и бросал, но с бросками справлялся Адам Рейдеборн и оборона команды. Зато реализация у армейцев опять на самом высоком уровне. Во втором периоде в створ ворот гостей было всего пять бросков, а заброшено три шайбы. Такое ощущение, что все в команде отчетливо понимают — соперник может делать все что угодно, но свои моменты мы точно реализуем и в итоге победим. Посмотрим, что будет в предстоящем поединке, но такой убийственной реализации ничего не сможет противопоставить ни одна команда. И теперь первые две серии армейцев, где им понадобилось сыграть все семь матчей воспринимаются как некое недоумение в том плане, что зачем нужно было так затягивать.

«Ак Барс» не только в соответствии с турнирной таблицей, но и на деле показывает, что это одна из двух сильнейших команд Кубка Гагарина. Парадоксально, однако пока создается впечатление, что москвичи чувствуют себя более уверенно, чем в любой другой серии до этого. Со СКА в какой-то момент все висело на волоске, и приходилось прилагать сверхусилия, чтобы перевернуть ход серии. Тут же удалось взять матч в Казани и уверенно победить в первом домашнем поединке, хотя по счету и тем более по статистическим показателям так не скажешь. Кто-то предположит, что армейцам везет, но, во-первых, везение тоже нужно заслужить, а, во-вторых, на нем далеко не уедешь. Так может сложиться один-два раза, но для победы в серии этого будет недостаточно.

Все решает командная игра, а также индивидуальные действия игроков. Например, уже перед каждым матчем можно быть уверенным, что Михаил Григоренко наверняка наберет очередные результативные баллы. Так оно и происходит. Лучший на данный момент игрок Кубка Гагарина открыл счет в матче. Были опасения по поводу отсутствия Максима Мамина и Андрея Светлакова, но оказалось, что это не проблема. Первого заменил молодой Прохор Полтапов и вновь отметился полезными действиями. На нем сфолил Вячеслав Войнов, и ЦСКА реализовал удаление. Кроме того, в активе Прохора голевая передача на Максима Соркина, когда тут забрасывал вторую шайбу. В четвертом матче нужно показать такой же уровень игры, и тогда команду уже сложно будет остановить на пути к победе в серии.

У «Ак Барса» проблемы. Они были очевидными после второй игры в Казани, но перед третьим матчем Зинэтула Билялетдинов пообещал сделать выводы и показать совершенно другой уровень. На самом деле так и получилось, казанцы были активными, никаких панических настроений. Игроки много бросали, шли на пятак и добивали, применяли силовые приемы, но пропустили первыми. Реакция на это тоже была отличной, уже спустя полминуты счет сравнялся. Так что те болельщики, которые немного отвлеклись в этот момент при счете 0 : 0, вернулись к игре, когда на табло горели две единицы. Тогда в начале второго периода еще не было понятно, в чью сторону склонится чаша весов. Но вот что интересно, уже который матч можно наблюдать за доминированием армейцев в короткие отрезки игры. Игроки «Ак Барса» оказываются замкнуты в своей зоне, и уже начинаешь ждать гола.

Если первую шайбу гости пропустили в большинстве, то во второй виновата вся пятерка казанцев, да еще и вратарь Тимур Билялов сыграл неуверенно. Причем, когда речь заходит о мастерах, который есть в обеих командах, то у «Ак Барса» этот список, вроде бы, внушительнее. По крайней мере, в составе ЦСКА нет обладателей Кубка Стэнли. Но ошибки допускает и Вячеслав Войнов. В отношении армейцев речь шла о не самой надежной игре вратаря, но в третьем матче мы увидели, что и у казанцев с этим могут возникнуть проблемы. Если в первом матче Адам Рейдеборн не провалился, но и не выручал, то после третьей игры то же можно сказать и о Билялове. В итоге тренер пошел на замену голкипера, на третий отрезок игры вышел Амир Мифтахов, смог отразить оба броска (да, в заключительном периоде хозяева попали в створ всего два раза), но поезд к тому времени уже ушел.

Да, была вторая шайба, которую мастерски забросил Александр Радулов, была замена вратаря на шестого полевого игрока, но ни секунды сомнений в общем успехе ЦСКА не возникало. Причем для того чтобы победить в четвертом матче игрокам «Ак Барса» не нужно прыгать выше головы. Просто достаточно посмотреть как играют их оппоненты и взять пример. Для этого нужно реализовывать свои моменты и не допускать глупых ошибок. Иначе матчи будут и дальше напоминать игру в шахматы человека с компьютером. В роли первого «Ак Барс», в роли второго ЦСКА. Билялетдинов всем своим внешним видом показывает уверенность и говорит, что ничего страшного не произошло, но оно может случиться уже в предстоящем матче.

Прогноз и коэффициенты на матч ЦСКА — Ак Барс

Между тем разрыв в коэффициентах на четвертый поединок стал еще больше. Многие уже просто не верят в «Ак Барс», хотя даже нейтральным болельщикам хочется увидеть победу казанцев и продолжение серии. Она вопреки прогнозам получается очень зрелищной и мало в чем уступает матчам первого раунда плей-офф в НХЛ. Букмекеры тем временем отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 2,07

Ничья в основное время — 3,55

Победа «Ак Барса» — 3,45

При всем уважении к мощи ЦСКА, к их реализации моментов, к тому что они играют у себя дома, слабо верится, что «Ак Барс» проиграет три матча подряд. Гости отчетливо понимают, что предстоящий матч решающий, и настрой их будет еще более мощным. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу казанцев и подстраховаться форой.