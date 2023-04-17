Стоун сыграет в первом матче с «Виннипегом». Нападающий «Вегаса» пропустил три месяца из-травмы
Марк Стоун примет участие в первом матче серии плей-офф против «Виннипега».
Нападающий «Вегаса» выведен из долгосрочного списка травмированных (LTIR). Стоун провел свой прошлый матч в регулярном чемпионате НХЛ 13 января.
После этого стало известно, что канадец перенес операцию на спине.
Марк Стоун сыграет против «Виннипега» в звене с Чендлером Стивенсоном и Майклом Амадио.
30-летний форвард набрал 38 (17+21) очков в 43 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
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