Стоун сыграет в первом матче с «Виннипегом». Нападающий «Вегаса» пропустил три месяца из-травмы

Марк Стоун примет участие в первом матче серии плей-офф против «Виннипега».

Нападающий « » выведен из долгосрочного списка травмированных (LTIR). Стоун провел свой прошлый матч в регулярном чемпионате 13 января.

После этого стало известно, что канадец перенес операцию на спине.

сыграет против « » в звене с Чендлером Стивенсоном и Майклом Амадио.

30-летний форвард набрал 38 (17+21) очков в 43 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

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