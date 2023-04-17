Стоун сыграет в первом матче с «Виннипегом». Нападающий «Вегаса» пропустил три месяца из-травмы

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Марк Стоун Хоккей

Марк Стоун примет участие в первом матче серии плей-офф против «Виннипега».

Нападающий «Вегаса» выведен из долгосрочного списка травмированных (LTIR). Стоун провел свой прошлый матч в регулярном чемпионате НХЛ 13 января.

После этого стало известно, что канадец перенес операцию на спине.

Марк Стоун сыграет против «Виннипега» в звене с Чендлером Стивенсоном и Майклом Амадио.

30-летний форвард набрал 38 (17+21) очков в 43 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

«Бостон» – главный фаворит плей-офф, а «Тампе» даем только 5% на победу. Прогнозы на Кубок Стэнли-2023

10 комментариев

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Артём Горбенко
Дело Кучерова живёт
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iron_m
Кучеров Трофи
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Сергей Орлов
Вовремя капитан возвращается.
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Иван Павлов
Есть сомнения, что он до конца восстановился, особенно если учесть, что предыдущая травма уже была рецидивом. Как бы всё это боком не вышло.
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Misson
Здоровый Стоун - это главный шанс Вегаса на проход в финал.
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Roberts
Уроженец Виннипега выйдет против Виннипега.
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Андрей Букин
Ответ Treize Avakado
Пояснительную бригаду
знаменитое читерство от Тампы
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