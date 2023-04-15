Форвард «Тампы» Марун стал лидером сезона НХЛ по штрафу – 150 минут. Братья Ткачаки вошли в топ-5, Малкин – в топ-25

Теги рейтинги Питтсбург Филадельфия Оттава Тампа-Бэй Флорида Евгений Малкин НХЛ Остин Уотсон Патрик Марун Николас Делорье Мэттью Ткачак Брэди Ткачак Хоккей

Форвард «Тампы» Патрик Марун стал лидером сезона НХЛ по штрафу – 150 минут.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли стал самым недисциплинированным игроком завершившегося регулярного чемпионата. 

В топ-5 также вошли форварды Ник ДелорьеФиладельфия», 136), Брэди ТкачакОттава», 126), Остин Уотсон («Оттава», 123) и Мэттью Ткачак («Флорида», 123). 

Среди россиян больше всех штрафных минут оказалось у Евгения Малкина (82 в 82 играх). Нападающий «Питтсбурга» разделил 24-е место в общем зачете с форвардом Микко Рантаненом («Колорадо»). 

В этом сезоне Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по штрафу. В 1063 играх за карьеру у него 1090 минут. 

8 комментариев

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sashkaaa
Ответ igor nn
В Батю..Как никак лидер Финикса по штрафу (1508 минут)
Это с учетом Виннипега надеюсь?))
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Поговорим о разном
Докатились! "Старый" Маруся попал в "хорошие" штрафники. И очков мало набрал в сезоне. И в минусе полезности . А в прошлом сезоне в плюсе был. Зачем ему этакое? Старость - надо экономить. А он в драки залез. ( хотя в карьере и раньше тоже были "крутые" цифры штрафные.....) Но в молодости - всякое бывает. Ладно! Теперь ПО на пороге. Пора опыт показывать игровой. В Кубках был. Надо - ещё! А я ворчу - тоже по-стариковски. Просто мне нравится красивый игровой хоккей.
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igor nn
Ответ Ферзь на р1
Ткачаки задорные пацаны)
В Батю..Как никак лидер Финикса по штрафу (1508 минут)
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Red Wings the best
Ответ nupor
А когда-то по 300+ набирали за сезон! Хоккей изменился ))
Несомненно так.Увы, времена тафгаев в прошлом.
Только Делорье в этом сезоне марку держал.
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Red Wings the best
Рыжик крут! Он один из немногих,кто взбадривал поклонников Лётчиков в этом сезоне.
+1
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Red Wings the best
Ответ Ферзь на р1
Ткачаки задорные пацаны)
Есть такое. 😁
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nupor
А когда-то по 300+ набирали за сезон! Хоккей изменился ))
+2
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+2
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Ферзь на р1
Ткачаки задорные пацаны)
+7
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+7
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