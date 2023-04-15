Форвард «Тампы» Марун стал лидером сезона НХЛ по штрафу – 150 минут. Братья Ткачаки вошли в топ-5, Малкин – в топ-25
Форвард «Тампы» Патрик Марун стал лидером сезона НХЛ по штрафу – 150 минут.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли стал самым недисциплинированным игроком завершившегося регулярного чемпионата.
В топ-5 также вошли форварды Ник Делорье («Филадельфия», 136), Брэди Ткачак («Оттава», 126), Остин Уотсон («Оттава», 123) и Мэттью Ткачак («Флорида», 123).
Среди россиян больше всех штрафных минут оказалось у Евгения Малкина (82 в 82 играх). Нападающий «Питтсбурга» разделил 24-е место в общем зачете с форвардом Микко Рантаненом («Колорадо»).
В этом сезоне Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по штрафу. В 1063 играх за карьеру у него 1090 минут.
Только Делорье в этом сезоне марку держал.