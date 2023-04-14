Болельщики «Сокола» не получили билеты на финал ВХЛ, хотя заплатили за них. Александр Семин извинился, министр спорта региона занимается вопросом
Болельщики «Сокола» заплатили деньги, но не получили билеты на матчи финала ВХЛ.
Красноярская команда встретится с «Химиком» в финале Кубка Петрова.
Утром в четверг, 13 апреля, люди выстроились в очередь перед офисом оператора «Платежка», чтобы купить билеты.
Приобрести их онлайн было невозможно – сайт не работал. Сообщается, что люди отдали деньги, но билеты так и не получили.
«Хоккейный клуб «Сокол» приносит свои извинения за все неудобства, которые вам пришлось испытать при покупке билетов на решающие матчи команды в плей-офф Кубка Петрова.
Мы сделаем все возможное, чтобы такое больше не повторилось! Нам нужно для этого время, в самые ближайшие дни схема продажи билетов подвергнется изменениям», – говорится в сообщении президента «Сокола» Александра Семина.
Руководство клуба подключилось к решению вопроса людей, кто заплатил деньги, но билеты так и не получил. Также этим занимается и министр спорта региона Денис Петровский.
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