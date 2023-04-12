Максим Сушинский: «СКА погубило отсутствие лидеров и опыта у Ротенберга. Где Гусев, Жафяров, Ожиганов? Почему придумываются отговорки для лохов?»
Максим Сушинский считает, что СКА в плей-офф погубило отсутствие опыта у Романа Ротенберга.
Команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.
«Где Жафяров, Ожиганов и Гусев? Где те, кто тащил команду весь сезон? Почему придумываются какие-то отговорки для лохов? Про пиво еще придумали. Куда дели основной состав, который должен тащить в самые нужные минуты? Ответа нет.
Конечно, это не Минск, это ЦСКА, которых нужно обыгрывать еще и тактикой. Опыта боевого у Ротенберга практически нет. Вот два фактора погубившие СКА – загадочное отсутствие лидеров и отсутствие опыта у главного тренера», – сказал бывший нападающий СКА Сушинский.
Второй ТВ смотрел очень много. Решил Симулятор в жизнь воплотить. Видимо когда обрезали, ещё что то подрезали нужное для ума
может быть главным.(клоуном)🤣