Максим Сушинский: «СКА погубило отсутствие лидеров и опыта у Ротенберга. Где Гусев, Жафяров, Ожиганов? Почему придумываются отговорки для лохов?»

Теги ЦСКА СКА Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Игорь Ожиганов Дамир Жафяров Роман Ротенберг алкоголь и спорт контент Хоккей

Максим Сушинский считает, что СКА в плей-офф погубило отсутствие опыта у Романа Ротенберга.

Команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

«Где Жафяров, Ожиганов и Гусев? Где те, кто тащил команду весь сезон? Почему придумываются какие-то отговорки для лохов? Про пиво еще придумали. Куда дели основной состав, который должен тащить в самые нужные минуты? Ответа нет.

Конечно, это не Минск, это ЦСКА, которых нужно обыгрывать еще и тактикой. Опыта боевого у Ротенберга практически нет. Вот два фактора погубившие СКА – загадочное отсутствие лидеров и отсутствие опыта у главного тренера», – сказал бывший нападающий СКА Сушинский.

19 комментариев

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вован63
Дело не в опыте, надо разбираться в хоккее а не понты колотить.
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Рокко Сиффредди
Вангую, Игарь домой захотел и уже звонил ИгарьВячеславычу.
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Валера Синюков
Ответ igls54
Ротенберг посмотрел 806 матчей и заплакал
Саня Овечкин в НХЛ больше шайб забил, чем Рома матчей посмотрел.
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Эдуард Тимашев
Ответ Любитель побеждать
Надо заметить тренерского опыта у них с Федоровым одинаково
Только Федоров легендарный игрок и играл при Тихонове, Боумэне! А работа с такими специалистами даром не проходит! Даже сравнивать бред сумасшедшего!
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foreverSKA
Хоть и на аватарке у меня СКА , топил всю серию за москвичей . Красавцы . Рома , иди за кораблём уже ...
+4
-1
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Alex Front
Ответ xoms
Только один всю жизнь играл, и довольно таки не плохо
...довольно таки хорошо один играл. И не на приставке. СССР- НХЛ-ОЛИПИАДЫ!
Второй ТВ смотрел очень много. Решил Симулятор в жизнь воплотить. Видимо когда обрезали, ещё что то подрезали нужное для ума
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xoms
Ответ Любитель побеждать
Надо заметить тренерского опыта у них с Федоровым одинаково
Только один всю жизнь играл, и довольно таки не плохо
+6
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Любитель побеждать
Надо заметить тренерского опыта у них с Федоровым одинаково
+3
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+3
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Сергей Омиго
Самое интересное,что ска не жалко ни кому,странно конечно,но задуматся стоит,ну нету положительных отзывов,а ужтем более переживаний
+7
0
+7
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Олег
Интересно в какой момент, Йёська понял что он
может быть главным.(клоуном)🤣
+3
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+3
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Vladichka Niskazhunikomu
лидеры походу Роме сказали, что он хреновый тренер, вот и исчезли. Не воспринимает критику
+14
-1
+13
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Василий Батарейкин
Я Макса прекрасно понимаю, сам живу недалеко от Ледового, но СКА мне лично неинтересен. Сегодня за ЦСКА топил. А всё почему? Да потому, что Ёсю Марину - в топку! Это не тренер.
+35
-2
+33
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Clever_mind
Жафяров не боец. Об этом еще в межсезонье говорили все кому не лень. Слишком мягкотелый. Бабаев еще голову морочил. Якобы он в НХЛ уедет. Такого тюфяка там сломают в первой же игре
+3
-4
-1
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Рамазан Сарвардинов
если был Знарок то шансы были больше
+3
-1
+2
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Егор Арефьев
По факту
+3
0
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Red Wings the best
Макс дело говорит.
+6
0
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Кеша
Гусев : «в 15 номер пенного!» Бггг . Гусев красавчик ! Чему его может научить ска ?
+13
-1
+12
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igls54
Ротенберг посмотрел 806 матчей и заплакал
+12
-2
+10
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Габорик
Выше ж..ы не прыгнешь (с)
+12
0
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