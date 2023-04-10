Дыняк о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Охренительные эмоции. В душе одни ругательства»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Никита Дыняк Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о выходе в финал Кубка Гагарина

Казанский клуб вышел в финал турнира, одержав победу над «Авангардом» в серии (4-1). 

– Честно, охренительные эмоции. Могу только поблагодарить болельщиков, команду. Сделали большое дело. Давно не выходили в финал. Эмоции переполняют. В душе одни ругательства.

– Как удалось переломить игру с 0:2?

– За счет характера. В перерыве тренерский штаб подсказал нам ошибки, направил в нужное русло.

– В этой серии вы выиграли все 3 овертайма. За счет чего удалось?

– Характер, работоспособность. У нас мастеровитые ребята, которые в нужный момент сделали свое дело, они молодцы. Это, конечно, командная победа, но мастеровитые ребята решают в такие микромоменты.

– Какие ожидания от финала?

– В финале никогда не играл. Для меня это все в новинку, как и для многих ребят в команде. Мы сейчас это все переварим, отдохнем и будем готовиться к финалу, – сказал Дыняк.

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2 комментария

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Волк16
Никитос, Удачи в финале!!!
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+8
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татарин Казанский
Дыняк очеень полезно сыграл, заменил Глухова и хорошо справился. Только уважение к нему, знает свою работу, борется до конца, красавчик 👍👍👍
+9
0
+9
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