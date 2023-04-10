Игроки основы «Ак Барса» получат по 9 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина («СЭ»)

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Игроки основы «Ак Барса» получат по 3 миллиона рублей за каждый пройденный раунд плей-офф

Такой размер премий утвержден в казанском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом, за выход в финал Кубка Гагарина все хоккеисты основного состава «Ак Барса» получат по 9 миллионов рублей.

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв в серии «Авангард» (4-1). В финальной серии казанцы встретятся с победителем пары СКА – ЦСКА. 

4 комментария

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Вадим Сидоров
Ответ barsik94
Какой потолок?:)
В НХЛ жёсткий, а в КХЛ небесный потолок)
9 млн на 20 = 180
Ещё по десятке за победу итого почти 400 млн сверху)
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barsik94
Ответ Вадим Сидоров
Эти суммы входят в потолок???))
Какой потолок?:)
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Вадим Сидоров
Эти суммы входят в потолок???))
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И снова здравствуйте!
Заслужили! Молодцы!
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