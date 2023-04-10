Игроки основы «Ак Барса» получат по 9 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина («СЭ»)
Игроки основы «Ак Барса» получат по 3 миллиона рублей за каждый пройденный раунд плей-офф
Такой размер премий утвержден в казанском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом, за выход в финал Кубка Гагарина все хоккеисты основного состава «Ак Барса» получат по 9 миллионов рублей.
«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обыграв в серии «Авангард» (4-1). В финальной серии казанцы встретятся с победителем пары СКА – ЦСКА.
9 млн на 20 = 180
Ещё по десятке за победу итого почти 400 млн сверху)