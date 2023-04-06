От второго матча серии для армейцев из Санкт-Петербурга зависело очень многое. После поражения в первом поединке права на ошибку по сути не было. Все это отлично понимал и тренерский штаб и сами хоккеисты. Понимали это и московские армейцы, который в случае победы получали бы не только огромное психологическое преимущество, но и возможность решить исход серии у себя на площадке. В итоге во втором матче хозяева смогли победить, и теперь серия может затянуться. Многое будет зависеть от предстоящей встречи соперников в Москве. Хоккеисты СКА показали, что с характером у них все в порядке и желания хоть отбавляй. А московским армейцам необходимо учесть все ошибки второго матча, для победы в серии им необходимо выигрывать в домашних поединках. Третья игра состоится на «ЦСКА Арене», начало в 19:30 по московскому времени.

Счет в серии 1 – 1

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5

Тренерскому штабу питерских армейцев необходимо было перед вторым поединком принимать определенные решения. Они коснулись, прежде всего, состава. В него вернули Михаила Воробьева и Евгения Кетова. Не секрет, что у армейцев довольно большое число игроков ротации, которые во время каждого матча находятся на трибунах и внимательно следят за действиями своих одноклубников на площадке. Судя по первому периоду второй игры установка была подавить гостей своей агрессивностью. Действительно, по силовым приемам хозяева превзошли ЦСКА более чем в три раза, а по итогам первого периода их у игроков СКА было восемь против двух у москвичей.

Однако все это не привело к преимуществу в счете в первой трети игры. Хотя шикарную возможность открыть счет упустил Никита Гусев, который вышел один на один с голкипером Адамом Рейдеборном и, казалось, сделал все правильно, пустив шайбу в домик, но она угодила в штангу с внешней стороны. Буквально через несколько минут армейцы Москвы заперли хозяев в своей зоне. Тот самый Евгений Кетов не сумел вывести шайбу из зоны, когда была такая возможность. В результате бросок Антона Слепышева, шайба попадает в Андрея Светлакова, который оказался на пятаке в гордом одиночестве. Нападающий, наверное, даже успел сказать «большое спасибо», развернулся и открыл счет.

Таким образом СКА оказался на грани, но не отошел от своего рисунка игры. Давление и скорость. Другое дело, что большую часть матча игра выглядела сумбурно и по настоящему голевых моментов не возникало. Неизвестно, смогли бы подопечные Ротенберга перевернуть ее ход, если бы не ошибки гостей. Большинство было подарено просто так за нарушение численного состава, чем воспользовался Валентин Зыков, подставивший клюшку под бросок Игоря Ожиганова. А вот за победный гол нужно похвалить самих армейцев из Санкт-Петербурга, которые во время своей атаки принимали молниеносные решения. Победная шайба на счету Михаила Воробьева. Теперь интересно, будет ли и насколько менять тренерский штаб СКА тактику в третьей игре.

Московские армейцы возвращаются домой с противоречивыми чувствами. С одной стороны, выполнена задача минимум, у команды теперь преимущество своей площадки в оставшихся поединках. С другой, все-таки во втором матча вели в счете и позволили хозяевам одержать волевую победу. Один из главных козырей ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина их выносливость. Они в предыдущих двух раундах выдержали семиматчевые серии и, например, ярославский «Локомотив» вообще ничего не смог противопоставить ЦСКА в заключительном поединке серии. В первой игре со СКА москвичам пришлось играть два полных овертайма, при том что хозяева после второго раунда плей-офф отдыхали больше.

Многие думали, что эти овертаймы негативно скажутся на команде Сергея Федорова во втором матче. Как бы не так. Да, ЦСКА уступал по силовым приемам, но по движению на площадке нельзя было сказать, что гости где-то проседают. Неизвестно, чем бы закончилась игра, если бы не то самое нарушение численного состава. Еще одно отличие от первого матча — обилие удалений, причем у обеих команд. У ЦСКА их набралось шесть против четырех у СКА. Фактор, который при прочих равных в будущем может иметь большое значение. Ошибки случаются как у одной, так и у другой команды, главное, как ими воспользоваться.

После второй пропущенной шайбы гости не смогли сравнять результат, хотя до конца периода оставалось больше десяти минут. Нельзя сказать, что москвичи смирились с таким счетом. Игра команд стала более открытой, и за оставшееся время могли забить как одни, так и другие. Замена вратаря на шестого полевого игрока тоже не помогла. После финальной сирены соперники устроили еще и потасовку, сделав своеобразный отсыл к третьему матчу и показав, что никто не намерен уступать. У ЦСКА задача одна — меньше ошибок и удалений.

Прогноз и коэффициенты на матч ЦСКА – СКА

Можно не сомневаться, что работу над этими ошибками тренерский штаб москвичей проведет. Сложно предсказать, какой характер будет носить третий поединок команд. По-прежнему их игра вряд ли будет раскрываться, вновь мы будем видеть больше сумбура, нежели осмысленных комбинаций, но забитых голов хотелось бы увидеть более трех. Букмекеры традиционно отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 2,17

Ничья в основное время — 3,91

Победа СКА — 2,96

Эмоции игроков и напряжение в этом противостоянии растет с каждым матчем. В третьей игре все будет еще интереснее. Хоккеисты СКА наверняка продолжат гнуть свою линию и играть в агрессивный хоккей, который принес им успех в прошлой встрече. Но хозяева к этому будут готовы, сократят количество удалений до минимума и вновь выйдут вперед в серии.