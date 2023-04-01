Сергей Немчинов: «Ак Барс» и «Авангард» – равные по силам соперники. Думаю, серия затянется минимум на пять матчей»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Сергей Немчинов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Василий Демченко Дамир Шарипзянов Тимур Билялов Хоккей

Сергей Немчинов поделился ожиданиями от серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».

– Какие у вас ожидания от серии? За последние четыре года Омск выиграл три серии у Казани.

– Я считаю, что «Ак Барс» и «Авангард» – это равные по силам соперники. В предыдущие три года преимущество было у Омска, но это уже история. Составы обновились, новые тренеры возглавляют команды, поэтому, думаю, будет интересная игра.

Я не думаю, что это будет короткая серия, думаю, она затянется минимум на пять матчей.

– Согласны, что команды более-менее похожи: есть одно ударное звено, а остальные на подхвате?

– В самом деле, у этих команд есть ударные звенья, которые больше времени проводят на льду, чаще выходят в большинстве. Они и забивают больше всех в команде.

Ну а то, что вы говорите про других игроков на подхвате, я с этим не согласен. И в одной, и в другой команде очень хороший подбор игроков. В плей-офф каждый игрок важен и нужен для победы.

– В противостоянии между Демченко и Биляловым у кого преимущество?

– Считаю, что здесь нет ни у кого преимущества. Вратари сильные, оба хорошо играли в регулярном чемпионате и в первых двух раундах плей-офф тоже проявили себя здорово. Многое в этой серии будет зависеть от игры вратарей.

– В тренерском противостоянии опыт Билялетдинова больше, чем у Кравеца. Согласны?

– Конечно, у Зинэтулы Хайдаровича опыта больше, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Здесь преимущество в опыте на стороне Казани. Но в то же время Михаил Григорьевич пришел в команду и ее стабилизировал. Стабилизировал игру, команда поверила в него и теперь здорово играет.

– Шарипзянов выбыл из строя, когда получил порез в Магнитогорске. Большая потеря для омичей?

– Дамир – основной игрок команды, ее капитан. Он много блокирует бросков, надежен в обороне. Конечно, это большая потеря для команды из Омска, – сказал двукратный чемпион мира.

Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова

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3 комментария

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Олег
Думаю все 7 было бы интересно смотреть
это противостояние.
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Rodgeras
Сколько бы матчей не было, Победы Авангарду в серии!!!!
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ARAMIS777
Сергей-капитан очевидность.
В его прогнозе риска ноль. :)
+1
0
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