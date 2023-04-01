Сергей Немчинов: «Ак Барс» и «Авангард» – равные по силам соперники. Думаю, серия затянется минимум на пять матчей»

поделился ожиданиями от серии между «Ак Барсом» и « ».

– Какие у вас ожидания от серии? За последние четыре года Омск выиграл три серии у Казани.

– Я считаю, что « » и «Авангард» – это равные по силам соперники. В предыдущие три года преимущество было у Омска, но это уже история. Составы обновились, новые тренеры возглавляют команды, поэтому, думаю, будет интересная игра.

Я не думаю, что это будет короткая серия, думаю, она затянется минимум на пять матчей.

– Согласны, что команды более-менее похожи: есть одно ударное звено, а остальные на подхвате?

– В самом деле, у этих команд есть ударные звенья, которые больше времени проводят на льду, чаще выходят в большинстве. Они и забивают больше всех в команде.

Ну а то, что вы говорите про других игроков на подхвате, я с этим не согласен. И в одной, и в другой команде очень хороший подбор игроков. В плей-офф каждый игрок важен и нужен для победы.

– В противостоянии между и у кого преимущество?

– Считаю, что здесь нет ни у кого преимущества. Вратари сильные, оба хорошо играли в регулярном чемпионате и в первых двух раундах плей-офф тоже проявили себя здорово. Многое в этой серии будет зависеть от игры вратарей.

– В тренерском противостоянии опыт Билялетдинова больше, чем у Кравеца. Согласны?

– Конечно, у Зинэтулы Хайдаровича опыта больше, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Здесь преимущество в опыте на стороне Казани. Но в то же время Михаил Григорьевич пришел в команду и ее стабилизировал. Стабилизировал игру, команда поверила в него и теперь здорово играет.

– Шарипзянов выбыл из строя, когда получил порез в Магнитогорске. Большая потеря для омичей?

– Дамир – основной игрок команды, ее капитан. Он много блокирует бросков, надежен в обороне. Конечно, это большая потеря для команды из Омска, – сказал двукратный чемпион мира.

Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова