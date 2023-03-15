Крикунов о Жамнове: «Почему бы не поработать в «Спартаке»? В сборной мы его уже видели. Пускай пробует. Это ведь непростой хлеб»
Владимир Крикунов отреагировал на решение Алексея Жамнова возглавить «Спартак».
Вчера 52-летний специалист был утвержден главным тренером московского клуба.
«Почему бы не поработать в «Спартаке»? Он наверное все изучил прежде, чем соглашаться возглавить московский клуб. Все его ребята, энхаэловцы, пошли тоже работать тренерами. И он решил идти по тому же пути.
Жамнов решил поработать тренером именно в клубе, в сборной мы его уже видели. Поэтому все нормально! Пускай пробует. Это ведь непростой хлеб», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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