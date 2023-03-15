Крикунов о Жамнове: «Почему бы не поработать в «Спартаке»? В сборной мы его уже видели. Пускай пробует. Это ведь непростой хлеб»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на решение Алексея Жамнова возглавить «Спартак». 

Вчера 52-летний специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

«Почему бы не поработать в «Спартаке»? Он наверное все изучил прежде, чем соглашаться возглавить московский клуб. Все его ребята, энхаэловцы, пошли тоже работать тренерами. И он решил идти по тому же пути.

Жамнов решил поработать тренером именно в клубе, в сборной мы его уже видели. Поэтому все нормально! Пускай пробует. Это ведь непростой хлеб», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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1 комментарий

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dosatuy
Жаль как и всех метлой потом погонят.
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