Драйзайтль – лучший распасовщик по версии хоккеистов НХЛ. Кучеров и Панарин выше Макдэвида

Леон Драйзайтль признан лучшим распасовщиком по версии хоккеистов .

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и поинтересовались у респондентов относительно самого лучшего распасовщика в лиге.

Первым в рейтинге стал нападающий « » . За немецкого форварда проголосовали 25% опрошенных.

На второй строчке расположился нападающий « » – он получил 13% голосов.

Третьим стал российский форвард « » , за которого свой голоса отдали 10,5%.

Четвертом место занял российский нападающий «Рейнджерс» (7,8%), пятое – капитан «Эдмонтона» (7,7%).

Всего в опросе приняли участие 600 человек.