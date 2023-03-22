Драйзайтль – лучший распасовщик по версии хоккеистов НХЛ. Кучеров и Панарин выше Макдэвида

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль признан лучшим распасовщиком по версии хоккеистов НХЛ.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и поинтересовались у респондентов относительно самого лучшего распасовщика в лиге.

Первым в рейтинге стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. За немецкого форварда проголосовали 25% опрошенных.

На второй строчке расположился нападающий «Рейнджерс» Патрик Кэйн – он получил 13% голосов.

Третьим стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, за которого свой голоса отдали 10,5%.

Четвертом место занял российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (7,8%), пятое – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).

Всего в опросе приняли участие 600 человек.

16 комментариев

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Белый офицер
Тоже соглашусь. Кучеров в пас играет, как мне кажется, куда лучше. Я бы Леона и в топ три не поставил)) Но игрокам виднее.
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e1ther - e1ther
Ответ Marky777
По мнению игроков НХЛ? Не должны
как и оказывается Макдак не лучший))соглы?)
0
-2
-2
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AminO2
Драйзер просто недооценен. Эдмонтон на нем и держится в первую очередь. Такой рейтинг от игроков - это более чем релевантное исследование.
+3
-2
+1
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Дмитрий Кутузов
Ответ dk99
Это в регулярке? Как дела в плове будут?
Драйз стал лучшим распасовщиком в плей-офф прошлого сезона: 25 передач в 16 матчах. Мак был лучшим бомбардиром: 33 (10+23) очка в 16 матчах.
+1
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+1
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Marky777
Ответ 9черное
Хлеб или Никитос должны быть на первом
По мнению игроков НХЛ? Не должны
+4
-3
+1
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TBFTT
Ответ Виктор Пьянков
Кучеров должен наверно сейчас топ 1 занимать как распасовщик, даже не смотря на то, что он наш
На 1-ом месте должен быть Макдевид он Кучерова даже в этом компоненте превосходит.
+5
-10
-5
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Latenight Radio
Ответ dk99
Это в регулярке? Как дела в плове будут?
Лучше, чем у тебя. 41 ассист в 37 матчах.
+3
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+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дима Миронов
драйз все время был снайпером и тут распассовщик
У него в принципе и то, и другое в порядке. Ну а "лучший" - это условность.
+2
-1
+1
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TBFTT
Что это за Ассоциация такая? Не они случаем Кузнецову наркоту подгоняют?
+3
-6
-3
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dk99
Это в регулярке? Как дела в плове будут?
0
-6
-6
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Дима Миронов
драйз все время был снайпером и тут распассовщик
+7
0
+7
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Jose Maur
Вообще очень интересные ответы эти игроки дают, со статистикой нет абсолютно полной корреляции, прикольно;)
0
0
0
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Dima Lopatin
Очень странный выбор
+1
-3
-2
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Виктор Пьянков
Кучеров должен наверно сейчас топ 1 занимать как распасовщик, даже не смотря на то, что он наш
+20
-6
+14
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upuckuH
да он только в пп за счет макди давит
+2
-6
-4
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9черное
Хлеб или Никитос должны быть на первом
+16
-8
+8
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