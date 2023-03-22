Драйзайтль – лучший распасовщик по версии хоккеистов НХЛ. Кучеров и Панарин выше Макдэвида
Леон Драйзайтль признан лучшим распасовщиком по версии хоккеистов НХЛ.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и поинтересовались у респондентов относительно самого лучшего распасовщика в лиге.
Первым в рейтинге стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. За немецкого форварда проголосовали 25% опрошенных.
На второй строчке расположился нападающий «Рейнджерс» Патрик Кэйн – он получил 13% голосов.
Третьим стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, за которого свой голоса отдали 10,5%.
Четвертом место занял российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (7,8%), пятое – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).
Всего в опросе приняли участие 600 человек.
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