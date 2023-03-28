Форвард «Миннесоты» Болди сделал 2-й хет-трик в этом месяце. У него 9 шайб в последних 5 играх
Форвард «Миннесоты» Мэттью Болди сделал 2-й хет-трик в этом месяце.
21-летний форвард «Уайлд» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1). Ранее в марте он забросил 3 шайбы в матче с «Вашингтоном» (5:3).
По числу хет-триков за «Миннесоту» в возрасте до 22 лет Болди уступает только Мариану Габорику (5).
В текущем сезоне у американца 57 (28+29) очков в 74 играх. При этом в последних 5 матчах он забросил 9 шайб.
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