Форвард «Миннесоты» Болди сделал 2-й хет-трик в этом месяце. У него 9 шайб в последних 5 играх

Форвард «Миннесоты» сделал 2-й хет-трик в этом месяце.

21-летний форвард «Уайлд» отличился в матче регулярного чемпионата с « » (5:1). Ранее в марте он забросил 3 шайбы в матче с «Вашингтоном» (5:3).

По числу хет-триков за «Миннесоту» в возрасте до 22 лет Болди уступает только (5).

В текущем сезоне у американца 57 (28+29) очков в 74 играх. При этом в последних 5 матчах он забросил 9 шайб.