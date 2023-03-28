Форвард «Миннесоты» Болди сделал 2-й хет-трик в этом месяце. У него 9 шайб в последних 5 играх

Теги Миннесота Мариан Габорик НХЛ Сиэтл Мэттью Болди Хоккей

Форвард «Миннесоты» Мэттью Болди сделал 2-й хет-трик в этом месяце.

21-летний форвард «Уайлд» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1). Ранее в марте он забросил 3 шайбы в матче с «Вашингтоном» (5:3). 

По числу хет-триков за «Миннесоту» в возрасте до 22 лет Болди уступает только Мариану Габорику (5). 

В текущем сезоне у американца 57 (28+29) очков в 74 играх. При этом в последних 5 матчах он забросил 9 шайб. 

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5 комментариев

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Эскалация добра
Ответ Абдула2
У Миннесоты только одно поражение в основное время без Капризова. За девять матчей😦
Тащерство то не настоящее,а только и разговоров было ,что без криюхи сота днина,а,еще шутейки про недоплату)
0
-2
-2
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Абдула2
У Миннесоты только одно поражение в основное время без Капризова. За девять матчей😦
+5
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+5
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Пинающий Достоинства
Кирюха молодец, прокачивает )
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АРХАТ
Контракт 49 млн на 7 лет, второй хет-трик в этом месяце и прекрасное будущее (тридцатник должен выбить), думаю парень заслужил фоточку на спорт ру)
+3
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Сергей Носков
Кирюха, лечись быстрее.
+1
-2
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