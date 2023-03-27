Кузнецов о возможном обмене из «Вашингтона»: «Люди пытаются вбросить для получения лайков. Мне все нравится, но никогда не знаешь, что будет»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов отреагировал на информацию о возможном уходе из «Вашингтона».

Ранее появились данные о том, что российский хоккеист в течение двух лет просит «Кэпиталс» обменять его в другой клуб.

– Честно говоря, комментировать особо нечего. Вы знаете, как это бывает. 

Люди пытаются вбросить что угодно, чтобы получить лайки в инстаграме или твиттере и все в этом роде. 

Я разговаривал с этими людьми и спросил: «Откуда это идет?». Поэтому в данный момент даже говорить не о чем.

– Вы видите себя в «Вашингтоне» после завершения этого сезона?

– Да. Конечно. Оба моих ребенка родились здесь, выросли здесь. Я счастлив здесь. Мне нравится команда.

Мне все нравится. Но никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит от меня, – сказал нападающий «Вашингтона».

Соглашение Кузнецова с кэпхитом 7,8 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

Форвард набрал 53 (12+41) балла в 73 матчах текущего сезона НХЛ.

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4 комментария

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waleri
Да, Диме Орлову тоже все очень нравилось здесь....
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Алексей Матыгин
играть начинай пень ленивый
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hhlg
Ну естественно это был вброс от прессы. Повторюсь, никакой инфы не было 2 года, а там инсайдеры многие вещи знают в Асашай ;)
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Фёдор Кузнецов
Кстати почему нет новостей что Кузнецов 2 матча подряд ассисты делает?
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