Кузнецов о возможном обмене из «Вашингтона»: «Люди пытаются вбросить для получения лайков. Мне все нравится, но никогда не знаешь, что будет»

отреагировал на информацию о возможном уходе из «Вашингтона».

Ранее появились данные о том, что российский хоккеист в течение двух лет просит «Кэпиталс» обменять его в другой клуб.

– Честно говоря, комментировать особо нечего. Вы знаете, как это бывает.

Люди пытаются вбросить что угодно, чтобы получить лайки в инстаграме или твиттере и все в этом роде.

Я разговаривал с этими людьми и спросил: «Откуда это идет?». Поэтому в данный момент даже говорить не о чем.

– Вы видите себя в «Вашингтоне» после завершения этого сезона?

– Да. Конечно. Оба моих ребенка родились здесь, выросли здесь. Я счастлив здесь. Мне нравится команда.

Мне все нравится. Но никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит от меня, – сказал нападающий « ».

Соглашение Кузнецова с кэпхитом 7,8 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

Форвард набрал 53 (12+41) балла в 73 матчах текущего сезона НХЛ.