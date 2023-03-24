Леонид Тамбиев: «Ак Барс» играл лучше – у них есть еще один матч-поинт. Я восхищен ребятами в «Адмирале» – они выжимают все, что есть»

выразил восхищение хоккеистами « ».

Главный тренер команды прокомментировал победу над « » (2:1, 2-3 в серии) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Хочу поздравить команду с победой. Я восхищен ребятам. Спасибо им за игру.

Удаления в третьем периоде немного испортили нам игру, не дотерпели, инициатива перешла сопернику. А самопожертвование моей команды на высоком уровне. Едем домой, там посмотрим.

– Если взять все пять матчей, можно сказать, что этот самый эмоциональный из всех?

– Мы готовились спокойно к этому матчу. Для меня – нет. Мы играем и работаем, готовились как к предыдущим матчам: что-то поправили, изменили и направили ребят.

– Какие слова сказали команде после победы?

– Это внутренняя кухня команды. Это секрет.

– Вы согласны, что у «Ак Барса», возможно, появился страх реализации моментов на фоне такой игры ?

– Согласен. Я с вами вообще всегда полностью согласен. И да, «Ак Барс» играл лучше.

– Вы несколько раз говорили, что в этой серии будет семь матчей и вы выиграете ее. Откуда такая самоуверенность?

– А если не будет седьмого матча? Что мне тогда ответить вам? Плей-офф – это другое. Мы знаем, кто играет против нас. Ребята выжимают из себя все, что есть.

Много, понятно, что хочется сказать, но сезон не закончился, буду аккуратнее со словами.

Седьмой матч? Подождите два дня, посмотрим. Все равно у «Ак Барса» – еще один матч-поинт.

– Согласны, что Серебряков провел лучший матч в карьере?

– Я думаю, лучший у него еще впереди, – сказал главный тренер «Адмирала».