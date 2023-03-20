Ротенберг о болельщиках «Торпедо»: «СКА берет эту энергию и направляет против соперника»

Теги СКА Торпедо болельщики КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо».

СКА обыграл нижегородскую команду в третьем матче (4:0, 3-0 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

– По счету это самый простой матч, а по игре?

– Сильный соперник. Хорошая атмосфера в Нижнем Новгороде.

Замечательная арена, болеют за команду. Но мы эту энергию берем на себя и направляем против соперника.

Наши болельщики тоже молодцы. Работаем дальше, это всего лишь одна игра. Ребята молодцы, команду – с победой, болельщиков – с победой, – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью.

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17 комментариев

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Dundee
Ответ alklimov2018
Вы поймите, что знать - это одно. А донести до команды - это другое. Не каждый великий игрок становится тренером. Во-первых, пока мы видим то, что видим - игроки по обороне в цейтноте или перестроениях как дети теряются куда бежать. Множество поперечных передач, но диагональной игры минимум. Во-вторых, у Тихонова и Тарасова (наверное, и Боумена, раз он их ученик), любая атака начиналась с правильно поставленной обороны. Ларионов бы должен это знать. В-третьих, как раз недовольны были его работой в молодежке, т.к. ухватился только поверхностно за атаку и зрелищность. Если захочет - отработает ошибки, команда заиграет и на результат тоже. Это пойдет на пользу всему нашему хоккею.
Всё в кучу, шаблоны и т д. Вы вообще понимаете, какой состав у Торпедо, откуда эти парни, какой опыт у них? Это первый сезон половины команды в кхл. Вы считаете случайно?)) Ну вот просто деструктивно и бесполезно доносить очевидные вещи)
Молодежка, 2 недели сборы и вперёд. При чем, смотрелись классно, Канаде, как всегда слили. Но он взял из разных клубов и тренировал их пару недель, чтобы они сыгрались. Но в нашем хоккее ментальность победителя сменилась давно, на "чтобы не обос....ся" люди попадающие в сборную попадают в неё по своим лучшим качествам, психологию, они берут из среды, в которой они вращаются(клубы, чемпионат) . Ментальность хоккейной нации такая, подстегиваемая, ожиданием результата любой ценой, для помпезного отчёта перед общественностью. Но конечно, всегда виноват тренер)
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alklimov2018
Ответ Dundee
Вот представь, человек тренировался у Тарасова, Тихонова, Боумэна. Выигрывал ОИ, Стэнли, чемпионаты мира. Сам творил на льду, знает секрет и особенности успеха. И он же это может передавать, тем, кто тоже играет в хоккей. Тем более на одном языке говорят. Как тренер, он уже доказал, что молодежкой можно нагибать дядек из евротура. Доказал, что собрав пацанов из мхл, вхл, ахл, можно с первого сезона, воплотить, его видение хоккея, стиль. На практике. Извините, что не с первого раза всех разгромили и не выиграли нашу чашку, но тот фундамент и понимание, которое он закладывает, мы будем только лучше. А для лиги, тут речь не про Торпедо, а про то, что мы так закисли и зависли на результатах, отголосках советской системы, что это, только на пользу. Потому что, по всем направлениям, у нас много лет одни сливы
Вы поймите, что знать - это одно. А донести до команды - это другое. Не каждый великий игрок становится тренером.
Во-первых, пока мы видим то, что видим - игроки по обороне в цейтноте или перестроениях как дети теряются куда бежать. Множество поперечных передач, но диагональной игры минимум.
Во-вторых, у Тихонова и Тарасова (наверное, и Боумена, раз он их ученик), любая атака начиналась с правильно поставленной обороны. Ларионов бы должен это знать. В-третьих, как раз недовольны были его работой в молодежке, т.к. ухватился только поверхностно за атаку и зрелищность.
Если захочет - отработает ошибки, команда заиграет и на результат тоже. Это пойдет на пользу всему нашему хоккею.
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Dundee
Ответ притвиц
А что за достижения , как тренера вообще никаких, как игрока , в СССР таких было не мало , ну может как владелец сети ресторанов или знаток виноделия он и профессор
Ну прочитай выше. Вникни. Торпедо это первый хоккейный опыт. С топ 3 по ср возрасту, с бюджетом не входящим в пол. С составом, который на 50% не играл в кхл. Или хейт Ларионова первостепенно, не смотря на доводы?) Я всегда смотрю с точки зрения аргументов, если тупо хейт, без аргументов, как попугай. Посылаю на икс или могу лично набить че нить, но в крайних случаях. Ну потому что бесят тупезни и энергетические вампиры. Надеюсь, вы не такой
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Антон Некрасов
Ответ alklimov2018
Не надо здесь сравнивать. Роман - просто аферист, фактически не работающий с командой.
Лично я и не сравнивал , какой смысл ? Скажи это людям , которые верят в его нелепый гений )
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alklimov2018
Ответ Антон Некрасов
Зато , Роман всеми "любимый" больше показывает , чем профессор да ?
Не надо здесь сравнивать.
Роман - просто аферист, фактически не работающий с командой.
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притвиц
Ответ Dundee
Всему миру доказал, что профессор, достижениями, видением игры. Понимаю, что стеб. Но тем, не менее
А что за достижения , как тренера вообще никаких, как игрока , в СССР таких было не мало , ну может как владелец сети ресторанов или знаток виноделия он и профессор
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Антон Некрасов
Кусок павлина!не серьезный человек по факту вообще , ребенок с бородкой своей нелепой, не более . Напоминает фильм игрушка с Пьером Ришаром, в роли игрушки ска и весь наш хоккей по сути ...докатились , есть хоть кто то адекватный в правительстве этой страны ?неужели нет зажравшихся чинушей , которые уже наелись и хоть немного совесть и мозг не заработал в пользу капли справедливости для обычных людей....как же все мерзко и противно !!!!никто из нормальных людей этого критина с еврейской фамилией слушать-видеть вообще не хочет , да тем более так часто , как публикует его данная площадка ..
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Антон Некрасов
Ответ alklimov2018
Он доказал как хоккеист. Речь идет о тренере, который еще нигде не засветился.
Зато , Роман всеми "любимый" больше показывает , чем профессор да ?
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Dundee
Ответ alklimov2018
Он доказал как хоккеист. Речь идет о тренере, который еще нигде не засветился.
Вот представь, человек тренировался у Тарасова, Тихонова, Боумэна. Выигрывал ОИ, Стэнли, чемпионаты мира. Сам творил на льду, знает секрет и особенности успеха. И он же это может передавать, тем, кто тоже играет в хоккей. Тем более на одном языке говорят. Как тренер, он уже доказал, что молодежкой можно нагибать дядек из евротура. Доказал, что собрав пацанов из мхл, вхл, ахл, можно с первого сезона, воплотить, его видение хоккея, стиль. На практике. Извините, что не с первого раза всех разгромили и не выиграли нашу чашку, но тот фундамент и понимание, которое он закладывает, мы будем только лучше. А для лиги, тут речь не про Торпедо, а про то, что мы так закисли и зависли на результатах, отголосках советской системы, что это, только на пользу. Потому что, по всем направлениям, у нас много лет одни сливы
+1
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selachii
А, тогда понятно чего трибуны в Нагорном были сегодня тухлые...
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Ми Ша
Рома ку-ку
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alklimov2018
Ответ Dundee
Всему миру доказал, что профессор, достижениями, видением игры. Понимаю, что стеб. Но тем, не менее
Он доказал как хоккеист.
Речь идет о тренере, который еще нигде не засветился.
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Dundee
Ответ притвиц
А может профессор и не профессор совсем.
Всему миру доказал, что профессор, достижениями, видением игры. Понимаю, что стеб. Но тем, не менее
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Александр_Ронни
Рома, отдай звено Жафяров-Глотов/Зыков/...-Хайруллин, Никишина и т.д, спиз*енное/привлеченное за бабки газпрома, сыграйте по бюджету Северстали... - нам/любой другой команде Запада отлетите в 1/2 раунде, вы даже в топ-4 устанете попадать, несмотря на твой невзьерошенный тучей просмотром тренерский "опыт") Преувеличиваешь свои способности. И все бы ничего, но напоказ возвышаясь делашь это крайне не этично.
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pizzatcarizza
Интервью можно публиковать при помощи хоткеев CRTL+C/CRTL+V. Настолько все однообразно
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притвиц
А может профессор и не профессор совсем.
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Андрей Ш
Ромка наверное шаманов нанял)
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