Ротенберг о болельщиках «Торпедо»: «СКА берет эту энергию и направляет против соперника»

прокомментировал победу над « ».

СКА обыграл нижегородскую команду в третьем матче (4:0, 3-0 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

– По счету это самый простой матч, а по игре?

– Сильный соперник. Хорошая атмосфера в Нижнем Новгороде.

Замечательная арена, болеют за команду. Но мы эту энергию берем на себя и направляем против соперника.

Наши болельщики тоже молодцы. Работаем дальше, это всего лишь одна игра. Ребята молодцы, команду – с победой, болельщиков – с победой, – сказал главный тренер во флеш-интервью.