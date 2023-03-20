Ротенберг о болельщиках «Торпедо»: «СКА берет эту энергию и направляет против соперника»
Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо».
СКА обыграл нижегородскую команду в третьем матче (4:0, 3-0 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.
– По счету это самый простой матч, а по игре?
– Сильный соперник. Хорошая атмосфера в Нижнем Новгороде.
Замечательная арена, болеют за команду. Но мы эту энергию берем на себя и направляем против соперника.
Наши болельщики тоже молодцы. Работаем дальше, это всего лишь одна игра. Ребята молодцы, команду – с победой, болельщиков – с победой, – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью.
Молодежка, 2 недели сборы и вперёд. При чем, смотрелись классно, Канаде, как всегда слили. Но он взял из разных клубов и тренировал их пару недель, чтобы они сыгрались. Но в нашем хоккее ментальность победителя сменилась давно, на "чтобы не обос....ся" люди попадающие в сборную попадают в неё по своим лучшим качествам, психологию, они берут из среды, в которой они вращаются(клубы, чемпионат) . Ментальность хоккейной нации такая, подстегиваемая, ожиданием результата любой ценой, для помпезного отчёта перед общественностью. Но конечно, всегда виноват тренер)
Во-первых, пока мы видим то, что видим - игроки по обороне в цейтноте или перестроениях как дети теряются куда бежать. Множество поперечных передач, но диагональной игры минимум.
Во-вторых, у Тихонова и Тарасова (наверное, и Боумена, раз он их ученик), любая атака начиналась с правильно поставленной обороны. Ларионов бы должен это знать. В-третьих, как раз недовольны были его работой в молодежке, т.к. ухватился только поверхностно за атаку и зрелищность.
Если захочет - отработает ошибки, команда заиграет и на результат тоже. Это пойдет на пользу всему нашему хоккею.
Роман - просто аферист, фактически не работающий с командой.
Речь идет о тренере, который еще нигде не засветился.