Отец хоккеистки напал на 16-летнего судью на «Гимаев-Арене». Мужчина оскорблял подростка и швырнул его в стену (Mash Siberia)

Юный судья заявил, что на него напал отец хоккеистки после матча в Рубцовске.

Об этом сообщает информационное агентство «Банкфакс» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

Инцидент с участием 16-летнего судьи Данила Подгорного произошел во время турнира юношеского первенства по хоккею в Рубцовске на «Гимаев-Арене».

В соревнованиях принимали участие игроки до 12 лет из Барнаула, Белокурихи, Омска, Новосибирска, Славгорода и Рубцовска.

По словам Подгорного, после матча на него напал отец хоккеистки Алексей Ворошилов, который якобы оскорблял его и просил снять судейскую форму.

«Когда я переодевался, ко мне подошел Алексей Ворошилов. Он начал спрашивать – почему я взял его судейскую майку», – рассказал Подгорный.

Он добавил, что пытался урегулировать спор, предложив «поговорить в другом месте и в другое время».

Как сообщил Подгорный, мужчина также высказывал оскорбления в адрес его матери. Подросток якобы хотел успокоить Ворошилова и направился в его сторону, но мужчина схватил его за плечи и швырнул в стену.

Сообщается, что пострадавший находится в больнице. Ворошилов свою вину отрицает.

«На видео показано, что я его не бил. Он на меня пошел сам первый, я его просто держал за руку и за куртку», – сказал Ворошилов.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края сообщили, в настоящее время ведомство не проводит никаких проверок по поводу произошедшего.