Третьяк обсудит с главой Воронежской области строительство в регионе новых ледовых арен

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ ВХЛ любительский хоккей Буран Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк обсудит с губернатором Воронежской области строительство ледовых арен.

Президент ФХР приехал в Воронеж, где встретился с воспитанниками и тренерами хоккейной школы в дворце спорта «Юбилейный».

Как сообщил депутат Госдумы, в регионе не хватает качественных спортивных сооружений для хоккеистов.

Вопрос строительства новых ледовых арен будет обсуждаться на встрече Третьяка с губернатором области Александром Гусевым. 

Отметим, что воронежский «Буран» в этом сезоне занял 25-е (предпоследнее) место в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути», набрав 32 очка в 50 играх. 

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17 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ Александр Невский
Третьяк строит эти катки , выбивает финансирование и строят катки и дворцы , Третьяк молодец . сейчас строят и построили Омск Новосибирск Екатеринбург нижний Новгород самое большое в мире .
особенно в екатеринбурге третьяк молодец, ага!
тебя разбанили что ли?
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Ми Ша
Кто-то сидит на нефтяной игле, а Третьяк на ледяной
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Александр Невский
Ответ Beloded2007
В Гааге тоже каток будет?
Выгнал украинцев Вова Путин и правильно сделал , зачем вам синее небо .
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Александр Невский
Ответ Даня Чебыкин
Скажите, вот третьяк столько лет депутат. Столько лет твердит про катки. Каждый раз одно и тоже. То есть он со своей работой не справляется получается, раз за столько лет проблема не была решена? Или я чот не понимаю? Разве это не автороспись в своей некомпетенции?
Третьяк строит эти катки , выбивает финансирование и строят катки и дворцы , Третьяк молодец . сейчас строят и построили Омск Новосибирск Екатеринбург нижний Новгород самое большое в мире .
0
-1
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Александр Невский
Ответ Beloded2007
В Гааге тоже каток будет?
В Гааге будет Зеленский.
+2
-2
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Александр Невский
Пусть пленные украинцы строят этот каток , зачем их кормить пусть работают .
+1
-4
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Vadoniy
Ответ Даня Чебыкин
Скажите, вот третьяк столько лет депутат. Столько лет твердит про катки. Каждый раз одно и тоже. То есть он со своей работой не справляется получается, раз за столько лет проблема не была решена? Или я чот не понимаю? Разве это не автороспись в своей некомпетенции?
А у него же нет цели, так что можно говорить как понадобится в конкретной ситуации: когда надо выпросить денег, говоришь, что предыдущие пошли в дело и построил вдвое больле катков, чем было, когда надо про причину нехватки качественных игроков высказаться, говоришь, что было 100 катков, а стало 200.
Пока нет цели, что нужно к такому-то году построить столько-то катков, то и критериец оценки нет.
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Beloded2007
В Гааге тоже каток будет?
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Ротор-Волгоград
Ответ Даня Чебыкин
Скажите, вот третьяк столько лет депутат. Столько лет твердит про катки. Каждый раз одно и тоже. То есть он со своей работой не справляется получается, раз за столько лет проблема не была решена? Или я чот не понимаю? Разве это не автороспись в своей некомпетенции?
На самом деле, за 15 лет, крытых катков в стране увеличилось в двое. Арен ледовых, да, не очень много.
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AK_Flash
Ответ цэсемьэр
из Москвы забирайте любую, там перебор😁
Есть опасение, что московская команда, за пару лет в Воронеже, превратится в "Буран")
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Даня Чебыкин
Скажите, вот третьяк столько лет депутат. Столько лет твердит про катки. Каждый раз одно и тоже. То есть он со своей работой не справляется получается, раз за столько лет проблема не была решена? Или я чот не понимаю? Разве это не автороспись в своей некомпетенции?
+4
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AK_Flash
Ответ RusselAlexAbrams
Всегда импонировал ХК Буран. И болельщиков много, и традиции хоккейные в городе Воронеж имеются. Будем надеяться , что в городе будет и Ледовая Арена и команда КХЛ.
Пока из достижений, только перевыполненный план по "частичной мобилизации", такого же усердия в других областях общественной жизни замечено не было.
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заводчанин
Кто о чем, а вшивый о …!
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цэсемьэр
Ответ AK_Flash
Нужен новый ледовый дворец и, конечно, хотелось бы иметь команду в КХЛ. Но, Гусеву нa#рать на спорт.
из Москвы забирайте любую, там перебор😁
+4
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RusselAlexAbrams
Ответ AK_Flash
Нужен новый ледовый дворец и, конечно, хотелось бы иметь команду в КХЛ. Но, Гусеву нa#рать на спорт.
Всегда импонировал ХК Буран. И болельщиков много, и традиции хоккейные в городе Воронеж имеются. Будем надеяться , что в городе будет и Ледовая Арена и команда КХЛ.
+7
0
+7
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AK_Flash
Нужен новый ледовый дворец и, конечно, хотелось бы иметь команду в КХЛ. Но, Гусеву нa#рать на спорт.
+4
0
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Заборостроитель
Каток по Воронежу
+2
-2
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