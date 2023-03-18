Третьяк обсудит с главой Воронежской области строительство в регионе новых ледовых арен
Владислав Третьяк обсудит с губернатором Воронежской области строительство ледовых арен.
Президент ФХР приехал в Воронеж, где встретился с воспитанниками и тренерами хоккейной школы в дворце спорта «Юбилейный».
Как сообщил депутат Госдумы, в регионе не хватает качественных спортивных сооружений для хоккеистов.
Вопрос строительства новых ледовых арен будет обсуждаться на встрече Третьяка с губернатором области Александром Гусевым.
Отметим, что воронежский «Буран» в этом сезоне занял 25-е (предпоследнее) место в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути», набрав 32 очка в 50 играх.
тебя разбанили что ли?
Пока нет цели, что нужно к такому-то году построить столько-то катков, то и критериец оценки нет.