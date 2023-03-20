Марченко вышел на 2-е место среди новичков в истории «Коламбуса» по голам за сезон

Теги Коламбус Рик Нэш НХЛ рекорды Пьер-Люк Дюбуа Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко вышел на чистое второе место по голам за сезон среди новичков в истории «Коламбуса».

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Вегасом» (2:7).

Теперь на его счету 21 (18+3) балл в 46 играх дебютного сезона в НХЛ.

Он превзошел достижение Рика Нэша (17 шайб в сезоне-2002/03) и вышел на единоличное второе место в истории «Коламбуса» по голам за сезон среди новичков.

Рекорд принадлежит Пьеру-Люку Дюбуа (20 голов в сезоне-2017/18).

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1 комментарий

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Игорь Васильев
Надо обходить Дюбуа
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