Марченко вышел на 2-е место среди новичков в истории «Коламбуса» по голам за сезон

вышел на чистое второе место по голам за сезон среди новичков в истории «Коламбуса».

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Вегасом» (2:7).

Теперь на его счету 21 (18+3) балл в 46 играх дебютного сезона в .

Он превзошел достижение (17 шайб в сезоне-2002/03) и вышел на единоличное второе место в истории « » по голам за сезон среди новичков.

Рекорд принадлежит Пьеру-Люку Дюбуа (20 голов в сезоне-2017/18).