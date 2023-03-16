Бриэр о том, что его сын столкнул инвалидную коляску с лестницы: «Я был шокирован. Действия Карсона противоречат ценностям нашей семьи»

Теги происшествия Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ NCAA Хоккей

Даниэль Бриэр был шокирован тем, что его сын столкнул инвалидную коляску вниз по лестнице.

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Филадельфии» отреагировал на видео, на котором хоккеист NCAA Карсон Бриэр толкает незанятую инвалидную коляску.

Сообщается, что владельца инвалидной коляски отнесли по лестнице в туалет. После этого Карсон столкнул оставленную без присмотра коляску вниз по лестнице, прежде чем вернулся в ночной клуб.

«Я был шокирован, увидев действия Карсона на видео, которое вчера было распространено в социальных сетях. Они непростительны и полностью противоречат ценностям нашей семьи, заключающимся в уважительном обращении с людьми. Карсон очень сожалеет и берет на себя полную ответственность за свое поведение», – заявил Даниэль Бриэр.

«Я глубоко сожалею о своем поведении в субботу. Моим действиям нет оправдания, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы компенсировать это необдуманное решение», – сказал Карсон Бриэр, выступающий в команде университета Мерсихерст.

Карсон и еще два студента университета Мерсихерст, которые были на видео, временно отстранены от игры за свои команды.

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3 комментария

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Амфитрион
Просто отдельный идиотский поступок подрастающего мажора. Такое везде встречается, вне зависимости от страны и нации.
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42mk@
(только в меня какашками не кидайте это всё он)
Какие ценности и воспитание такие и поступки
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-2
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Fandorin Erast
Быстро Бриер своей должности лишится из-за сына д.била и пиндосовской толерантности!
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-3
-3
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