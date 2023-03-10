Билялетдинов после 6:1 с «Нефтехимиком»: «За такие силовые, как против Дыняка, надо наказывать заброшенными шайбами»

оценил силовой прием против форварда «Ак Барса» .

Казанцы разгромили « » (6:1) в 5-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Непростая серия идет, и эта игра не исключение. Тяжелый первый период, во втором забили голы, и команда играла, скажем так, неплохо. Задачу на этот матч мы решили, едем дальше.

По травме Дыняка пока не могу ответить, им занимаются врачи команды. Хенкель лечится, насколько долго его не будет, пока не ясно.

Конфликт Радулова с Леонтьевым? Я не смотрел туда, мне это неинтересно. Мы говорили о том, что не нужно реагировать на провокации соперника. За такие силовые, как против Дыняка, надо наказывать заброшенными шайбами.

После четвертого матча разобрали игровые ситуации, которые нас не устраивали, не более того», – сказал главный тренер « ».