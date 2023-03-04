Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд. У него 88 баллов в 62 играх

Теги Баффало Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Никита Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд.

Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5). За последние 8 игр Кучеров набрал 10 (2+8) очков.

Всего в текущем сезоне россиянин набрал 88 (23+65) очков. Он занимает третье место в списке бомбардиров, уступая игрокам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (121 (52+69) очко) и Леону Драйзайтлю (93 (38+55) очка).

6 комментариев

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Kirill HG
без альтернативы лучший бомбардир среди россиян в сезоне

Единственный сейчас, кто может помешать МакДэвиду провести "идеальный, исторический" сезон, став лучшим как по заброшенным шайбам, так и по передачам.

МакДэвид - 69 ассистов, Кучеров - 65 ассистов!

потому что по "очками" и по "голам" уже никто не догонит МакДи до конца регулярки, а по "ассистам" интрига еще сохраняется
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curdboy
Ответ Данил Подгорбунский
Кто знает, что за прикол был, Куч и Стаммер ни разу за 3 период на лёд даже не вышли, почему? Что там случилось у них? На скамье вроде сидели. Чё за шутки от Купера?
наказал всю тройку за разгильдяйство в обороне
+3
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+3
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Юрий Богданов
Ответ Данил Подгорбунский
Кто знает, что за прикол был, Куч и Стаммер ни разу за 3 период на лёд даже не вышли, почему? Что там случилось у них? На скамье вроде сидели. Чё за шутки от Купера?
воспитанием занимался, сказал, что не соответствовали своим стандартам
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Kirill HG
Ответ Данил Подгорбунский
Кто знает, что за прикол был, Куч и Стаммер ни разу за 3 период на лёд даже не вышли, почему? Что там случилось у них? На скамье вроде сидели. Чё за шутки от Купера?
мотивирует на завтра против Каролины
сложный вопрос, надо спросить болельщиков Тампы, что Купер после матча сказал
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Юрий Богданов
правильная новость:

Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд и приседает на период на скамейку
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Данил Подгорбунский
Кто знает, что за прикол был, Куч и Стаммер ни разу за 3 период на лёд даже не вышли, почему? Что там случилось у них? На скамье вроде сидели. Чё за шутки от Купера?
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