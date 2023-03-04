Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд. У него 88 баллов в 62 играх
Никита Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд.
Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5). За последние 8 игр Кучеров набрал 10 (2+8) очков.
Всего в текущем сезоне россиянин набрал 88 (23+65) очков. Он занимает третье место в списке бомбардиров, уступая игрокам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (121 (52+69) очко) и Леону Драйзайтлю (93 (38+55) очка).
Единственный сейчас, кто может помешать МакДэвиду провести "идеальный, исторический" сезон, став лучшим как по заброшенным шайбам, так и по передачам.
МакДэвид - 69 ассистов, Кучеров - 65 ассистов!
потому что по "очками" и по "голам" уже никто не догонит МакДи до конца регулярки, а по "ассистам" интрига еще сохраняется
сложный вопрос, надо спросить болельщиков Тампы, что Купер после матча сказал
Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд и приседает на период на скамейку