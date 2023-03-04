Кучеров набирает очки в 8 матчах подряд. У него 88 баллов в 62 играх

набирает очки в 8 матчах подряд.

Форвард « » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5). За последние 8 игр Кучеров набрал 10 (2+8) очков.

Всего в текущем сезоне россиянин набрал 88 (23+65) очков. Он занимает третье место в списке бомбардиров, уступая игрокам « » (121 (52+69) очко) и Леону Драйзайтлю (93 (38+55) очка).