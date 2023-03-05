Даниил Вовченко: «ЦСКА – обычная команда для «Северстали». На нас ничего не давит, но никто не выходит на лед, думая, что серию можно проиграть»
Даниил Вовченко рассказал о победе над ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина.
«Северсталь» выиграла во втором овертайме со счетом 3:2, сравняв счет в серии – 1-1.
– Нам было необходимо переламывать эту серию, чтоб с 0-2 домой не ехать. А сейчас нам болельщики в Череповце помогут, все должно получиться.
– ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина, в его составе немало олимпийских чемпионов. Но «Северсталь» армейцев обыграла в четырех матчах из шести этого сезона. За счет чего?
– Сейчас со всеми можно играть на равных.
Посмотрите на остальные пары плей-офф – во всех сериях пока боевая ничья. Мы же на фамилии армейцев не смотрим, играем в свой хоккей. И это приносит плоды, вот выиграли, идем дальше.
– В овертайме игроки ЦСКА несколько раз выходили один на один с вашим вратарем. Как этого избежать в дальнейшем?
– Да, Самонов нас, можно сказать, за уши вытащил. Не только он, все пластались, понимали, что надо вытаскивать эту игру, поэтому и выстояли, и гол забили.
С последней шайбой нам, конечно, повезло немного. Но без везения побед в хоккее не бывает.
– Можно сказать, что на «Северсталь» сейчас ничего не давит. Ведь за поражение вас ругать никто не будет. А попасть в историю шанс есть.
– Никто не выходит на лед, думая, что серию можно проиграть. А так на нас ничего не давит. Прессу в плей-офф не читаем, готовимся к каждой игре.
– А энергией вас победы над ЦСКА заряжают?
– Любая победа эмоций придает. А насчет ЦСКА вы же сами вспоминали, что мы их уже обыгрывали.
Для нас это обычная команда. Ничего такого мы в победе над армейцами не видим. Выиграли – хорошо, едем домой с хорошим настроением, – сказал нападающий «Северстали».
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