Даниил Вовченко: «ЦСКА – обычная команда для «Северстали». На нас ничего не давит, но никто не выходит на лед, думая, что серию можно проиграть»

рассказал о победе над ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина.

« » выиграла во втором овертайме со счетом 3:2, сравняв счет в серии – 1-1.

– Нам было необходимо переламывать эту серию, чтоб с 0-2 домой не ехать. А сейчас нам болельщики в Череповце помогут, все должно получиться.

– ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина, в его составе немало олимпийских чемпионов. Но «Северсталь» армейцев обыграла в четырех матчах из шести этого сезона. За счет чего?

– Сейчас со всеми можно играть на равных.

Посмотрите на остальные пары плей-офф – во всех сериях пока боевая ничья. Мы же на фамилии армейцев не смотрим, играем в свой хоккей. И это приносит плоды, вот выиграли, идем дальше.

– В овертайме игроки ЦСКА несколько раз выходили один на один с вашим вратарем. Как этого избежать в дальнейшем?

– Да, Самонов нас, можно сказать, за уши вытащил. Не только он, все пластались, понимали, что надо вытаскивать эту игру, поэтому и выстояли, и гол забили.

С последней шайбой нам, конечно, повезло немного. Но без везения побед в хоккее не бывает.

– Можно сказать, что на «Северсталь» сейчас ничего не давит. Ведь за поражение вас ругать никто не будет. А попасть в историю шанс есть.

– Никто не выходит на лед, думая, что серию можно проиграть. А так на нас ничего не давит. Прессу в плей-офф не читаем, готовимся к каждой игре.

– А энергией вас победы над ЦСКА заряжают?

– Любая победа эмоций придает. А насчет вы же сами вспоминали, что мы их уже обыгрывали.

Для нас это обычная команда. Ничего такого мы в победе над армейцами не видим. Выиграли – хорошо, едем домой с хорошим настроением, – сказал нападающий «Северстали».