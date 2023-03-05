Даниил Вовченко: «ЦСКА – обычная команда для «Северстали». На нас ничего не давит, но никто не выходит на лед, думая, что серию можно проиграть»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Александр Самонов Даниил Вовченко Матч ТВ Хоккей

Даниил Вовченко рассказал о победе над ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина.

«Северсталь» выиграла во втором овертайме со счетом 3:2, сравняв счет в серии – 1-1.

– Нам было необходимо переламывать эту серию, чтоб с 0-2 домой не ехать. А сейчас нам болельщики в Череповце помогут, все должно получиться.

– ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина, в его составе немало олимпийских чемпионов. Но «Северсталь» армейцев обыграла в четырех матчах из шести этого сезона. За счет чего?

– Сейчас со всеми можно играть на равных.

Посмотрите на остальные пары плей-офф – во всех сериях пока боевая ничья. Мы же на фамилии армейцев не смотрим, играем в свой хоккей. И это приносит плоды, вот выиграли, идем дальше.

– В овертайме игроки ЦСКА несколько раз выходили один на один с вашим вратарем. Как этого избежать в дальнейшем?

– Да, Самонов нас, можно сказать, за уши вытащил. Не только он, все пластались, понимали, что надо вытаскивать эту игру, поэтому и выстояли, и гол забили.

С последней шайбой нам, конечно, повезло немного. Но без везения побед в хоккее не бывает.

– Можно сказать, что на «Северсталь» сейчас ничего не давит. Ведь за поражение вас ругать никто не будет. А попасть в историю шанс есть.

– Никто не выходит на лед, думая, что серию можно проиграть. А так на нас ничего не давит. Прессу в плей-офф не читаем, готовимся к каждой игре.

– А энергией вас победы над ЦСКА заряжают?

– Любая победа эмоций придает. А насчет ЦСКА вы же сами вспоминали, что мы их уже обыгрывали.

Для нас это обычная команда. Ничего такого мы в победе над армейцами не видим. Выиграли – хорошо, едем домой с хорошим настроением, – сказал нападающий «Северстали».

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