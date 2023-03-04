Федоров о прерванной победной серии в первых раундах: «Солдат точно не сбился с шага, не сбился с пути. Никто не думает о прошлых плей-офф»

высказался после матча против «Северстали» (2:3 2ОТ, 1-1).

«Мы дали себе шанс, но, к сожалению, не сложилось. Разберем ошибки. Хотелось бы другого результата, но хотеть и мочь – разные вещи.

Попереживаем, подготовимся, будет хороший выезд, серьезный вызов для нас. Мы нечасто выигрывали в гостях у « ».

Поражение, прервавшее рекордную серию ЦСКА по победам в первом раунде, повлияет на наши планы? Да нет, плей-офф – это такая штука, что все может быть. Солдат точно не сбился с шага, не сбился с пути. Так бывает.

Овертайм – часть плей-офф. Никто не думает о прошлых плей-офф, готовимся к каждой игре, играем на победу. Сегодня не сложилось, хотя парни сделали достаточно для того, чтобы забить в овертайме. Голы, пропущенные в основное время, обсуждать особо не надо, все и так все видели.

«Северсталь» – неудобная команда для нас? Хорошая команда, неуступчивая. Они организованы, подвижны, у них хорошо налажена тактическая схема игры. Ничего такого для нас нет. В плей-офф в любом случае нет уступчивых команд. Такие остались за бортом. Но мы обращаем внимание и будем обращать внимание только на себя.

Важно, что было много болельщиков. Думаю, мы порадовали их игрой. Жаль, что не результатом. Почему я был в перчатках на скамейке? Сегодня я замерз, для меня было намного холоднее. Решил сделать что-то в рамках регламента, чтобы не дрожать на лавке. Помогло. И чай с медом», – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА проиграл матч в 1-м раунде плей-офф впервые с 2014 года