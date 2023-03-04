Разин о победе над ЦСКА: «Самая сложная игра в карьере. Пять периодов с чемпионом, обладателем Кубка Гагарина! Много эмоций»

Теги ЦСКА Северсталь Юрий Трубачев Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против ЦСКА (3:2 2ОТ).

«Для меня это была самая сложная игра в тренерской карьере. Пять периодов с чемпионом, обладателем Кубка Гагарина! Много эмоций, спасибо ребятам. Много поймали на себя, хотя и пришлось немножко рисунок игры изменить. Плюс сегодня процент выигранных вбрасываний был намного лучше. Это стало ключом к успеху.

Жизнь продолжается. Едем в Череповец, еще вернемся в Москву. Пропустили в третьем периоде две шайбы подряд? Беда нашей команды в том, что после первого пропущенного идет и второй за ним. Это издержки молодости. Прозевали. Хорошо, что отыгрались.

Выходы один на один в первом овертайме стали результатом ошибок защитников? Скажем так, у ЦСКА мастеровитые защитники, могут фетисовский пас, закидушку отдать. В одном эпизоде наш центральный нейтральную шайбу проиграл. Защитников обвинять во всех грехах не стоит.

На чем сделали акцент после поражения в первой игре? Во-первых, на точке вбрасывания. Плюс на мелочах – внесли коррективы и по позиционной обороне, и по игре во втором периоде. Подробно о них говорить не буду, пусть Сергей Викторович [Федоров] сам догадается, что мы поменяли.

ЦСКА все же выиграл больше вбрасываний? Надо работать. Сергей Викторович – великий центральный нападающий, научил команду выигрывать вбрасывания. Мы с Юрием Викторовичем Трубачевым не такие великие, но будем стремиться (смеется). Знаю, что все билеты на матчи в Череповце раскуплены, обстановка будет хорошая», – сказал главный тренер «Северстали».

ЦСКА проиграл матч в 1-м раунде плей-офф впервые с 2014 года

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4 комментария

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Серый
Ответ Кеша
Топ лиги на сегодня Ларионов , Разин , Билялетдинов , Федоров , Никитин, Мартемьянов . Других не вижу - все на обычном уровне из года в год . Это мое личное мнение . Уважаю мнение других . Где бьются не только за деньги или даже не столько за деньги , сколько за команду и тренера , так это Торпедо и Северсталь. Если завтра всем выключат кошелек , то останутся 7-10 команд со второй половины Запада и Востока .
Леонтьев, Тамбиев: Ну да, ну да
0
0
0
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Огюст
Успеха тренер вам и вашей команде в двух следующих играх на своём домашнем льду !
+2
-2
0
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Кеша
Топ лиги на сегодня Ларионов , Разин , Билялетдинов , Федоров , Никитин, Мартемьянов . Других не вижу - все на обычном уровне из года в год . Это мое личное мнение . Уважаю мнение других . Где бьются не только за деньги или даже не столько за деньги , сколько за команду и тренера , так это Торпедо и Северсталь. Если завтра всем выключат кошелек , то останутся 7-10 команд со второй половины Запада и Востока .
+1
0
+1
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Rio de Janeiro
Странно что Самонова не выделил
+1
0
+1
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