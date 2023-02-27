Мозякин о Зарипове: «На поле – техничный игрок, хорошо видит площадку. Хитрый и нестандартный хоккеист. А в жизни – верный друг, на которого я могу положиться всегда»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Сергей Мозякин КХЛ Хоккей

Сергей Мозякин высказался о завершении карьеры Даниса Зарипова

Матч после «Металлурга» (3:6) стал для форварда «Ак Барса» последним в карьере. 

«Вчера Данис провел свой последний матч в КХЛ. Я не мог его пропустить, должен был поддержать друга и поздравить с фантастической карьерой!

На поле он – техничный игрок, хорошо видит площадку. Чувствует где и когда нужно открыться, чтобы завершить момент. Хитрый и нестандартный хоккеист. А в жизни Заря – верный друг, который в любой ситуации поддержит и поможет. На которого я могу положиться всегда!» – написал бывший нападающий «Металлурга».

Морозов и Мозякин сделали Зарипова самым титулованным игроком КХЛ – это главные партнеры в его карьере

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1 комментарий

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Кеша
Две легенды ! Старый друг лучше новых двух!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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