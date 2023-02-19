Наместников против «Вегаса»: 6-й гол в сезоне, передача, 3 хита и «+2» за 8:37. У него 14 очков в 53 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Вегас Владислав Наместников Хоккей

Владислав Наместников набрал 1+1 в матче с «Вегасом».

Форвард «Тампы» отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (4:5). 

В его активе стало 14 (6+8) очков в 53 играх сезона при полезности «минус 1». 

Сегодня Наместников (8:37, 0:55 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ и применил 3 силовых приема. 

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1 комментарий

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Febanacci-88
Сыграл 08.37 сделал 1+1
Может в следующей игре он хотя бы 10 минут игрового времени получит?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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