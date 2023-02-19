Наместников против «Вегаса»: 6-й гол в сезоне, передача, 3 хита и «+2» за 8:37. У него 14 очков в 53 играх
Владислав Наместников набрал 1+1 в матче с «Вегасом».
Форвард «Тампы» отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (4:5).
В его активе стало 14 (6+8) очков в 53 играх сезона при полезности «минус 1».
Сегодня Наместников (8:37, 0:55 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ и применил 3 силовых приема.
Может в следующей игре он хотя бы 10 минут игрового времени получит?