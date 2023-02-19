Наместников против «Вегаса»: 6-й гол в сезоне, передача, 3 хита и «+2» за 8:37. У него 14 очков в 53 играх

набрал 1+1 в матче с « ».

Форвард « » отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Голден Найтс» (4:5).

В его активе стало 14 (6+8) очков в 53 играх сезона при полезности «минус 1».

Сегодня Наместников (8:37, 0:55 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ и применил 3 силовых приема.