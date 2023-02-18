Ларионов о реакции на удаления за выброс шайбы: «Нужно держать голову холодной, а сердце – горячим. На скамейке не должно быть паники, она передается игрокам»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Артем Михеев Николай Коваленко Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (4:2).

«Во-первых, нашу команду с победой – ребята выстояли в очень сложном матче, который дал массу вопросов. Естественно, мы получим ответы. Команда победила, понимали, насколько эта игра была важной и для Минска, и для нас, поэтому хочу поблагодарить соперника за усилия, за концовку, они дали нам поволноваться.

Спасибо болельщикам, которые пришли – это был первый матч, когда мы на выезде играли при такой очень мощной аудитории. Хороший день хоккея, желаю Минску удачи в оставшихся матчах.

Удаления за выброс шайбы в концовке? Очень сложно в такой ситуации что-то говорить. Во-первых, шумовой эффект очень сильный, даже голос немного подсел. Естественно, не должно быть паники на скамейке, потому что она передается игрокам.

Выброс шайбы – это не такая страшная ошибка, мы решили отстоять за Колю Коваленко и Артема Михеева, потому что это наши братья, которые играют. У всех есть право на ошибку, тем более в конце игры. Важно оставаться спокойным и хладнокровным, потому что нервозность не поможет, она передастся команде. Нужно держать голову холодной, а сердце – горячим», – сказал главный тренер «Торпедо».

«Торпедо» выиграло 9 из 11 последних матчей

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2 комментария

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Матроскин52
Командная победа! Игорь Николаевич - отец для пацанов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dundee
Батя 💪👍👌🔥
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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