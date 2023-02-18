«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Востока

«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции КХЛ.

Команда тренера начнет плей-офф на домашнем льду.

Это стало известно после матча «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На данный момент «Ак Барс» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками в 65 играх.

«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд. У клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году