«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Востока

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова начнет плей-офф на домашнем льду.

Это стало известно после матча «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На данный момент «Ак Барс» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками в 65 играх. 

«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд. У клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году

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7 комментариев

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Эд..19
Новость ни о чём ))) Ак Барс в топ-1 на 99,9 %
+2
0
+2
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Рузалия Лакербая
Ответ Adel Khaniev
Феноменальный результат, учитывая как барсы буксовали осенью
Спасибо Авангарду, после их призыва выбираться самим.😁
+4
0
+4
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Олег
Ответ Сергей Галин
Если завтра не проиграем Амуру в основное время, то гарантируем 1 место)
Бил на ладел дела в козане.
+2
-2
0
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Dr Gonzo
Для того, чтобы гарантировать 1 место в конференции достаточно набрать 1 очко в оставшихся 3 играх.
Преобразились по ходу сезона круто, в плей-офф заходим явными фаворитами, но есть две больших проблемы. Травма Билялова, с одним Амиром будет очень непросто и полное отсутствие глубины в нападении. Бурми и Тарасов ушли, Данис перестал выходить на лёд, на замену им не взяли никого. В результате при хорошей глубине в защите в нападении 13 взрослых форвардов и молодежь. Если будут травмы, в плей-офф могут быть серьезные проблемы.
Но настрой на фоне последних результатов конечно все равно позитивный. Хотим ещё один кубок.
+7
0
+7
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Hola Hola
Очевидно, что будут первыми.
+8
0
+8
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Сергей Галин
Если завтра не проиграем Амуру в основное время, то гарантируем 1 место)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adel Khaniev
Феноменальный результат, учитывая как барсы буксовали осенью
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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