«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Востока
«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции КХЛ.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова начнет плей-офф на домашнем льду.
Это стало известно после матча «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
На данный момент «Ак Барс» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками в 65 играх.
«Ак Барс» выиграл 6 матчей подряд. У клуба 17 побед в 20 играх в 2023 году
Преобразились по ходу сезона круто, в плей-офф заходим явными фаворитами, но есть две больших проблемы. Травма Билялова, с одним Амиром будет очень непросто и полное отсутствие глубины в нападении. Бурми и Тарасов ушли, Данис перестал выходить на лёд, на замену им не взяли никого. В результате при хорошей глубине в защите в нападении 13 взрослых форвардов и молодежь. Если будут травмы, в плей-офф могут быть серьезные проблемы.
Но настрой на фоне последних результатов конечно все равно позитивный. Хотим ещё один кубок.