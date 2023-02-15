«Я ненавижу это». Беднар о том, что «Колорадо» трижды подряд сыграет вторые матчи за 2 дня против отдохнувших соперников

недоволен календарем « ».

В ближайшее время клуб трижды проведет по 2 матча за 2 дня.

Сегодня «Эвеланш» сыграли дома с «Тампой» (3:4 Б), завтра им предстоит гостевой матч с «Миннесотой». Затем будут матчи 18 и 19 февраля («Сент-Луис» в гостях и « » дома), 24 и 25 февраля («Виннипег» в гостях и « » дома).

«Я ненавижу это. Каждый раз второй матч нам нужно будет проводить против отдохнувшего соперника. Мне кажется странным, что это лучший календарь, который смогли придумать.

Я не вижу проблемы в том, что мы играем 2 дня подряд. Но мне не нравится каждый раз играть с отдохнувшей командой. При этом речь идет о наших конкурентах по таблице», – сказал главный тренер «Эвс».

«Колорадо» сейчас занимает 3-е место в Центральном дивизионе с 61 очком в 52 играх.