Врана, вероятно, больше не сыграет за «Детройт». Будет обмен или выкуп контракта

будет обменян или его контракт выкупят.

26-летний чешский нападающий, вероятно, уже сыграл свой последний матч за « », об этом сообщает журналист NHL Network Ник Альберга.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам . «Ред Уингс» выставляли игрока на драфт отказов, после чего нападающего отправили в АХЛ.

В ситуации с Враной наиболее вероятны два сценария – обмен или выкуп соглашения.

Хоккеист набрал 9 (6+3) очков в 15 матчах в АХЛ за «Гранд Рэпидс».