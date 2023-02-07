Врана, вероятно, больше не сыграет за «Детройт». Будет обмен или выкуп контракта
Якуб Врана будет обменян или его контракт выкупят.
26-летний чешский нападающий, вероятно, уже сыграл свой последний матч за «Детройт», об этом сообщает журналист NHL Network Ник Альберга.
Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ. «Ред Уингс» выставляли игрока на драфт отказов, после чего нападающего отправили в АХЛ.
В ситуации с Враной наиболее вероятны два сценария – обмен или выкуп соглашения.
Хоккеист набрал 9 (6+3) очков в 15 матчах в АХЛ за «Гранд Рэпидс».
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