Министр спорта Татарстана: «Легендарный Билялетдинов вернул «Ак Барс» в борьбу. Игра появилась, победы пришли»
Министр спорта Татарстана высказался об игре «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.
«Было принято кадровое решение, вернули Билла обратно, легендарного Зинэтулу Хайдяровича, который благодаря опыту вернул команду в игру и борьбу.
Это видно. Игра появилась, победы пришли. Здесь команда должна попадать в плей-офф и, конечно же, ставить задачи по борьбе за Кубок Гагарина», – сказал Владимир Леонов.
«Ак Барс» выиграл 11 из 13 последних матчей и занимает второе место в таблице Востока, набрав 73 очка в 57 играх.
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