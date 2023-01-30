Министр спорта Татарстана: «Легендарный Билялетдинов вернул «Ак Барс» в борьбу. Игра появилась, победы пришли»

Министр спорта Татарстана высказался об игре « » под руководством .

«Было принято кадровое решение, вернули Билла обратно, легендарного Зинэтулу Хайдяровича, который благодаря опыту вернул команду в игру и борьбу.

Это видно. Игра появилась, победы пришли. Здесь команда должна попадать в плей-офф и, конечно же, ставить задачи по борьбе за », – сказал Владимир Леонов.

«Ак Барс» выиграл 11 из 13 последних матчей и занимает второе место в таблице Востока, набрав 73 очка в 57 играх.