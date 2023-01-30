Министр спорта Татарстана: «Легендарный Билялетдинов вернул «Ак Барс» в борьбу. Игра появилась, победы пришли»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Кубок Гагарина Владимир Леонов Политика Хоккей

Министр спорта Татарстана высказался об игре «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«Было принято кадровое решение, вернули Билла обратно, легендарного Зинэтулу Хайдяровича, который благодаря опыту вернул команду в игру и борьбу.

Это видно. Игра появилась, победы пришли. Здесь команда должна попадать в плей-офф и, конечно же, ставить задачи по борьбе за Кубок Гагарина», – сказал Владимир Леонов.

«Ак Барс» выиграл 11 из 13 последних матчей и занимает второе место в таблице Востока, набрав 73 очка в 57 играх.

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1 комментарий

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banchik1
Багаж тестярика, не иначе)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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