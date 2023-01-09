Пирогова за силовые приемы в женском хоккее: «Бывает, что плечиком заденешь, человек упадет – сразу удаление. Стоит дать немножко свободы»

высказалась на тему допуска силовых приемов в женском хоккее.

– Все-таки в чем женский хоккей превосходит мужской?

– По эмоциям – женский хоккей эмоциональнее.

Из-за отсутствия силовых приемов можно разгуляться, что-нибудь на льду нарисовать, какие-то комбинации на льду проводить. Если у мужчин так делать, тебя сразу там разбудят каким-нибудь силовым (улыбается).

– Кстати, о силовых, не добавили бы они зрелищности?

– Я согласна, прибавили бы.

– Стоит их разрешить?

– Почему бы и нет. Уже не первый год это обсуждается, но все так и остается на уровне разговоров.

В принципе, важнее даже не разрешить силовые, а просто давать играть в хоккей. У нас бывает такое, что плечиком заденешь, человек упадет – сразу удаление. Стоит дать немножко свободы.

– Ты играешь в ЖХЛ с момента основания. За восемь сезонов как изменилась лига?

– Я помню, что был сезон, когда играло всего семь команд. Лига прогрессирует в том плане, что появляются новые команды. Думаю, что в следующем году еще откроют – все это большой плюс.

В ЖХЛ подключают медиа всеми силами, что тоже положительный момент. Если сравнивать с мужским хоккеем – у них в этом плане все супер, – сказал защитник «Торнадо» и сборной России.