Пирогова о зарплате хоккеисток: «Вообще копейки по сравнению с мужчинами. Я играю за любовь к хоккею – это второстепенные вопросы»

Теги женский хоккей КХЛ Торнадо Женская хоккейная лига Р-Спорт Нина Пирогова Хоккей

Нина Пирогова ответила на вопрос о разнице в зарплатах в хоккее между женщинами и мужчинами.

– Нет такого, что обидно от того, что к мужчинам приковано больше внимания?

– Да нет, все по делу, по игре.

– Часто ли вообще вы, хоккеистки, сравниваете себя с мужчинами в спортивном плане?

– Если говорить о физиологии, то, конечно, это определяющий фактор. Все быстрее, начиная от тела и заканчивая мыслью, поэтому и зарплаты, и внимание со стороны зрителей и спонсоров вполне оправдано. Раньше это задевало.

Но с возрастом понимаешь, почему так. Мужской спорт гораздо зрелищнее, у него больше выхода и в интернет, и на телевидение.

Берут большим охватом и спонсорами. Да чего тут говорить – я уже вообще не сравниваю мужской и женский хоккей. Для меня это два разных вида спорта.

– Если продолжать разговор про финансы, сколько в среднем зарабатывают хоккеистки в ЖХЛ?

– Эту информацию я не могу разглашать, но по сравнению с мужчинами это вообще копейки, если честно (улыбается).

– Как относитесь к такой огромной разнице в зарплатах?

– Я играю за любовь к хоккею. Для меня это второстепенные вопросы. Я хочу прогрессировать, расти на уровне команды, на уровне сборной и показывать свой лучший хоккей.

Это то, чего я хочу. А деньги сегодня есть, завтра – нет. Это обсуждение, знаете, такой выстрел в пустоту. Даже не хочу об этом говорить, – сказала защитник «Торнадо» и сборной России.

1 комментарий

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Osik92
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Женский хоккей вообще на задворках
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