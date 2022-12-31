Кравец о том, когда Якупов вернется в состав «Авангарда»: «К 8 марта. Подарочек для женщин!»
Михаил Кравец ответил на вопрос, когда от повреждений восстановятся Наиль Якупов и Виктор Сведберг.
– По травмированным: когда стоит ждать Виктора Сведберга и Наиля Якупова?
– Наиля – к 8 марта, подарочек для женщин! Думаю, Виктора Сведберга – после поездки. После 5 января, надеюсь, – сказал главный тренер «Авангарда».
Якупов не принимает участие в играх с 4 октября. Нападающий набрал 6 (4+2) очков в 13 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Сведберг не играет с 28 ноября. Защитник сделал три результативных передачи в 29 играх сезона.
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