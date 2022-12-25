Лавиолетт о рукопожатии игроков «Виннипега» с Овечкиным: «Первоклассный поступок. Они отдали дань уважения великому игроку»

назвал первоклассным поступок хоккеистов «Виннипега», которые пожали руку .

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах . Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

После финальной сирены игроки канадского клуба остались на площадке, чтобы пожать Овечкину руку.

– Вас зацепило, что весь « » остался после матча, чтобы пожать руку Овечкину?

– Да, я видел это, и могу сказать, что хоккеисты «Виннипега» поступили образцово. С уважением, по-джентльменски.

Или вспомните, как мы недавно играли в Чикаго, и как там фанаты приветствовали Овечкина, как там игроки ему жали руку.

«Джетс» как организация тоже оценили исторический момент и захотели разделить его вместе с нами.

Они приостановили игру и отдали дань уважения великому игроку. Это был первоклассный поступок в их исполнении, – сказал главный тренер « ».