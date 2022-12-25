Лавиолетт о рукопожатии игроков «Виннипега» с Овечкиным: «Первоклассный поступок. Они отдали дань уважения великому игроку»
Питер Лавиолетт назвал первоклассным поступок хоккеистов «Виннипега», которые пожали руку Александру Овечкину.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
После финальной сирены игроки канадского клуба остались на площадке, чтобы пожать Овечкину руку.
– Вас зацепило, что весь «Виннипег» остался после матча, чтобы пожать руку Овечкину?
– Да, я видел это, и могу сказать, что хоккеисты «Виннипега» поступили образцово. С уважением, по-джентльменски.
Или вспомните, как мы недавно играли в Чикаго, и как там фанаты приветствовали Овечкина, как там игроки ему жали руку.
«Джетс» как организация тоже оценили исторический момент и захотели разделить его вместе с нами.
Они приостановили игру и отдали дань уважения великому игроку. Это был первоклассный поступок в их исполнении, – сказал главный тренер «Вашингтона».
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