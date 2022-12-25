Лавиолетт о рукопожатии игроков «Виннипега» с Овечкиным: «Первоклассный поступок. Они отдали дань уважения великому игроку»

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Виннипег Матч ТВ Хоккей

Питер Лавиолетт назвал первоклассным поступок хоккеистов «Виннипега», которые пожали руку Александру Овечкину.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

После финальной сирены игроки канадского клуба остались на площадке, чтобы пожать Овечкину руку. 

– Вас зацепило, что весь «Виннипег» остался после матча, чтобы пожать руку Овечкину?

– Да, я видел это, и могу сказать, что хоккеисты «Виннипега» поступили образцово. С уважением, по-джентльменски.

Или вспомните, как мы недавно играли в Чикаго, и как там фанаты приветствовали Овечкина, как там игроки ему жали руку.

«Джетс» как организация тоже оценили исторический момент и захотели разделить его вместе с нами.

Они приостановили игру и отдали дань уважения великому игроку. Это был первоклассный поступок в их исполнении, – сказал главный тренер «Вашингтона».

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1 комментарий

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Достойный поступок! Респект!
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