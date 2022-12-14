Овечкин с хет-триком и 800-м голом стал 1-й звездой дня в НХЛ

с хет-триком и 800-м голом стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан Александр Овечкин с хет-триком в ворота «Чикаго» (7:3). Третья шайба в ворота Петра Мразека стала для россиянина 800-й в лиге. Всего он набрал 4 (3+1) очка.

Вторая звезда – форвард с хет-триком в ворота «Нэшвилла» (6:3). Всего он набрал 4 (3+1) очка.

Третья звезда – форвард с дублем в ворота «Айлендерс» (4:3 Б).

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