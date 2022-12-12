«Сиэтл» забрал Толванена с драфта отказов «Нэшвилла»

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«Кракен» забрал 23-летнего нападающего с драфта отказов, на который игрок был помещен вчера.

Договор финского форварда с зарплатой 1,45 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Толванен набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 2» в 13 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 12:49.

«Предаторс» выбрали нападающего в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 30-м номером.

Всего в НХЛ Толванен записал на свой счет 51 (25+26) балл за результативность в 135 играх. С подробной статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.

«Сиэтл» занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 35 очков в 27 матчах.