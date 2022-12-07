Шейн Принс: «Москва – мой любимый город в мире. В России одно удовольствие растить ребенка»

назвал Москву своим самым любимым городом в мире.

– Чем вас привлекло предложение «Спартака»?

– Я слышал много хорошего о «Спартаке» как об организации. Команда здесь как семья, и нет никакого деления на россиян и легионеров.

Здесь отличная атмосфера внутри коллектива, которая не меняется в зависимости от того, как идут дела у клуба в чемпионате – хорошо или плохо.

Также Москва – это мой самый любимый город в мире, поэтому играть здесь – это еще один большой плюс. Отличная команда, отличный город, отличная лига – меня все устраивает.

– Чем вам нравится Москва?

– И я, и моя жена очень любим Москву. Наша дочь ходит в хорошую национальную школу. В Москве чисто, вокруг замечательные люди, у нас уже появились любимые рестораны.

Единственный минус города – это трафик, однако мы живем рядом с ареной «Мегаспорт», так что я хожу пешком на тренировки и матчи. Если куда-то надо поехать, то вызываю такси.

Отдельно отметил бы то, что Москва – отличный город для детей. Здесь есть все необходимое, парки везде, чистота и порядок. В России одно удовольствие растить своего ребенка.

– Вы рассказываете своим родным и друзьям, что в России не так плохо, как говорят в зарубежных СМИ?

– Нельзя полностью доверять тому, что сообщают в СМИ, хотя люди, которые никогда не были в России, верят новостям. Я могу говорить о стране только позитивные слова, никаких проблем здесь у меня не было.

В моей семье знают, как мне нравится в России. Это отличное место для жизни, что я и рассказываю своим друзьям и родным. Надеюсь, у меня получится остаться здесь еще надолго, – сказал нападающий .