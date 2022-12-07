Мюррей впервые сыграл на ноль за «Торонто», отразив все 44 броска «Далласа». Это 3-й результат в истории «Лифс» по числу сэйвов при шатауте

впервые сыграл на ноль за , отразив 44 броска .

28-летний вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата .

С сезона-1955/56, когда НХЛ стала вести статистику бросков, только 2 вратаря «Лифс» делали больше сэйвов при шатауте – Джеймс Раймер (2012 год, 49) и Майк Палматир (1977 год, 47).

В 9 матчах сезона у Мюррея стало 6 побед при 93,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,34.