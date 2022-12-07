Мюррей впервые сыграл на ноль за «Торонто», отразив все 44 броска «Далласа». Это 3-й результат в истории «Лифс» по числу сэйвов при шатауте

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Мэтт Мюррей впервые сыграл на ноль за «Торонто», отразив 44 броска «Далласа»

28-летний вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ

С сезона-1955/56, когда НХЛ стала вести статистику бросков, только 2 вратаря «Лифс» делали больше сэйвов при шатауте – Джеймс Раймер (2012 год, 49) и Майк Палматир (1977 год, 47). 

В 9 матчах сезона у Мюррея стало 6 побед при 93,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,34. 

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