Варламов о 3:0 с «Чикаго»: «Важная победа для «Айлендерс». Мы играли в отличный хоккей»

прокомментировал победу в матче против «Чикаго» (3:0).

«Для нас это была важная победа. Я думаю, что мы играли в отличный хоккей. Я смог сделать несколько сэйвов в первом периоде, я думаю, что это придало уверенности мне и команде.

Мы очень сильно выступили во втором периоде, сыграли хорошо и создали много голевых моментов.

Мы смогли забить несколько голов. Было приятно играть с преимуществом», – сказал вратарь .

Варламов впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Чикаго». Он догнал Бобровского по числу шатаутов в НХЛ (37)