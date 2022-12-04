Капанен, Макдэвид и Фредерик – звезды дня в НХЛ

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Каспери Капанен, Коннор Макдэвид и Трент Фредерик – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Каспери Капанен с хет-триком в ворота «Сент-Луиса» (6:2). В ноябре финн 9 раз попадал в запас.

Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (2+2) очками в матче с «Монреалем» (5:3). У нападающего стало 47 (21+26) очков в 25 играх. 

Третья звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик с дублем в ворота «Колорадо» (5:1). 

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