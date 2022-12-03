Форвард «Локомотива» Никулин о сезоне из 68 игр: «Леброн говорил, что физической усталости нет – все в голове. Будешь говорить себе, что не устаешь, то не будет усталости»

Степан Никулин ответил на вопрос об усталости на фоне чемпионата из 68 матчей.

21-летний нападающий набрал 21 (6+15) балл в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ожидали от себя что будете четвертым бомбардиром в команде и пока все хорошо складывается? Это ваш первый сезон в КХЛ.

– Нет, сам не ожидал. Поставили к хорошим партнерам, к Иванову и Алексееву. Потом Каюмова добавили. Умные ребята, они хорошо видят хоккей, площадку, одно удовольствие с ними играть.

Большинство мне доверяют, пока да, вроде получается. Прошла только половина чемпионата, впереди еще столько же матчей, там уже плей-офф. Главное не расслабляться. Пока все идет хорошо.

– Как выдержать этот марафон из 68 матчей? Насколько важно быть свежим головой?

– Ну да, все от головы идет. Если будешь говорить себе, что не устаешь, то не будет усталости, будут силы появляться.

Леброн Джеймс также говорил, что усталости физической нет, все в голове. Здесь то же самое. Важно держать игровой тонус, подбадривать себя и будешь только удовольствие получать от игры, – сказал Никулин.