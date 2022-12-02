«Флорида» забросила 3 шайбы «Ванкуверу» за 59 секунд. Вратарь «Кэнакс» Демко получил травму в моменте с 3-м голом
«Флорида» забросила 3 шайбы за 59 секунд в матче с «Ванкувером», это рекорд клуба.
«Пантерс» одержали победу над «Кэнакс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В концовке первого периода южане забросили 3 шайбы за 59 секунд игрового времени, что стало новым рекордом клуба. Отличились Мэттью Ткачак, Густав Форслинг и Райан Ломберг.
Предыдущий рекорд был установлен клубом в 2009 году, когда 3 шайбы в ворота «Баффало» были заброшены за 1 минуту 2 секунды игрового времени.
Отметим, что в моменте с 3-м голом вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко получил травму ноги и был заменен.
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