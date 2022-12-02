«Флорида» забросила 3 шайбы «Ванкуверу» за 59 секунд. Вратарь «Кэнакс» Демко получил травму в моменте с 3-м голом

забросила 3 шайбы за 59 секунд в матче с , это рекорд клуба.

«Пантерс» одержали победу над «Кэнакс» (5:1) в регулярном чемпионате .

В концовке первого периода южане забросили 3 шайбы за 59 секунд игрового времени, что стало новым рекордом клуба. Отличились Мэттью Ткачак, и Райан Ломберг.

Предыдущий рекорд был установлен клубом в 2009 году, когда 3 шайбы в ворота «Баффало» были заброшены за 1 минуту 2 секунды игрового времени.

Отметим, что в моменте с 3-м голом вратарь «Кэнакс» Тэтчер Демко получил травму ноги и был заменен.