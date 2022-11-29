Новиков о Сергачеве: «У некоторых лже-специалистов слюни потекли, когда он подписал контракт с «Тампой». Михаил полностью отрабатывает его»
Юрий Новиков заявил, что Михаил Сергачев полностью оправдывает контракт с «Тампой».
Российский защитник набрал 22 (4+18) очка в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Когда Сергачев подписал свой восьмилетний контракт, то у некоторых наших лже-специалистов слюни потекли.
Они через зубы говорили: «Ну, молодец!». Такое ощущение, как будто там конкурирующая фирма была. А сейчас Михаил – молодец. Мы за него только радуемся.
Подписав такой огромный контракт на восемь лет, Сергачев полностью отрабатывает его. Наши ребята очень высоко держат знамя российского хоккея», – сказал заслуженный тренер России.
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