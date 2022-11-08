Кудашов об удалении Лильи за торможение перед вратарем: «Очень странное. Он как мог уворачивался»
Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Амура» со счетом 1:2.
– Вторая игра под копирку идет: забиваем один гол, наступает период в игре, когда два пропускаем, пытаемся отыграться, но ничего не получается.
– Третий день команда находится на Дальнем Востоке и выглядит прекрасно. Переходили ли вы на местное время?
– Нет.
– Что можете сказать об удалении Якоба Лилья в конце встречи?
– Для меня оно очень странное.
Я сам играл в хоккей, и есть ситуации, когда ты едешь и не можешь подпрыгнуть – ты должен что-то сделать. Он как мог уворачивался от этого момента. Это мое мнение, – сказал главный тренер московского «Динамо».
На 56-й минуте в третьем периоде при счете 1:2 нападающий бело-голубых затормозил перед вратарем, окатив его ледяной стружкой. За это арбитры назначали игроку двухминутное удаление.
Комментарии