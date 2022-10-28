«Адмирал» обыграл «Авангард» на выезде второй раз подряд. Серебряков сыграл на ноль, отразив все 45 бросков

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«Адмирал» победил «Авангард» во второй раз в нынешнем сезоне.

Команда тренера Леонида Тамбиева выиграла со счетом 1:0 в овертайме благодаря голу Александра Горшкова, который по ходу межсезонья перешел из «Авангарда» в «Адмирал».

Вратарь дальневосточников Никита Серебряков сделал шатаут, отразив все 45 бросков в створ своих ворот. В первом периоде он парировал 10 бросков, во втором – 16, в третьем – 17, в овертайме – 2.

В дополнительное время Серебряков также не позволили себя переиграть Сергею Толчинскому, который исполнял буллит.

Это вторая победа «Адмирала» над «Авангардом» в Омске в этом сезоне. Команды уже встречались 15 октября – тогда «моряки» выиграли со счетом 4:3 в серии буллитов.

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