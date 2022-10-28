Харт отразил 48 бросков из 51 в игре с «Флоридой». Он начал сезон с 5 побед подряд – 1-й такой случай в «Филадельфии» с 1995 года

Вратарь «Филадельфии» отразил 48 бросков «Флориды» из 51.

24-летний канадец помог «Филадельфии» обыграть «Пантерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата .

Он начал сезон с 5 побед подряд (94,7% сэйвов на отрезке при коэффициенте надежности 2,00) – это 1-й такой случай для вратарей «Флайерс» с 1995 года, когда такой же отрезок выдал .

Клубный рекорд делят Боб Фроуз и Доминик Руссель (по 8 побед подряд на старте, 1982/83 и 1993/94 соответственно).

Харт также установил личный рекорд по сэйвам за один матч. Его 48 сэйвов – лучший результат для вратарей «Филадельфии» с марта 2016 года, когда парировал 51 бросок в игре с «Коламбусом».